Mundo Deportivo: «Барселона» отклонила предложение «Ювентуса» обменять Пьянича на Фати

«Барселона» отказалась отпускать вингера Ансу Фати в «Ювентус» в обмен на полузащитника Миралема Пьянича.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб готов включать других игроков в сделку по боснийскому хавбеку, а уход 17-летнего воспитанника на сегодняшний день исключен.