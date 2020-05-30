Mundo Deportivo: «Барселона» отклонила предложение «Ювентуса» обменять Пьянича на Фати

«Барселона» отказалась отпускать вингера Ансу Фати в «Ювентус» в обмен на полузащитника Миралема Пьянича.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб готов включать других игроков в сделку по боснийскому хавбеку, а уход 17-летнего воспитанника на сегодняшний день исключен.
- Фати в текущем сезоне провел за «Барсу» 24 матча, забил пять голов и сделал один ассист. Его рыночная стоимость – 36 миллионов евро.
- Пьянич за указанный период принял участие в 32 матчах «Ювентуса», забил три гола и сделал четыре ассиста. Его рыночная стоимость – 52 миллиона евро.
Источник: Mundo Deportivo