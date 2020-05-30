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    Mundo Deportivo: «Барселона» отклонила предложение «Ювентуса» обменять Пьянича на Фати

    «Барселона» отказалась отпускать вингера Ансу Фати в «Ювентус» в обмен на полузащитника Миралема Пьянича.

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб готов включать других игроков в сделку по боснийскому хавбеку, а уход 17-летнего воспитанника на сегодняшний день исключен.

    • Фати в текущем сезоне провел за «Барсу» 24 матча, забил пять голов и сделал один ассист. Его рыночная стоимость – 36 миллионов евро.
    • Пьянич за указанный период принял участие в 32 матчах «Ювентуса», забил три гола и сделал четыре ассиста. Его рыночная стоимость – 52 миллиона евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    30.05.2020 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1571

      Dizayner 5 часов назад

      Просто поразительно, с каким упорством Юве хочет впарить Пьянича Барсе)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10071

      Cules2013 10 часов назад

      Фати нельзя отпускать ни в коем случае. Даже, если он не оправдает надежд и не станет звездой, то с точки зрения финансовой выгоды и имиджа всё равно он должен остаться. Уверен, что даже невменяемый Бартомеу его не продаст.

      1
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      Рейтинг: +22

      daler_FCB 10 часов назад

      я не могу понять нафиг этот Пьянич достался Барсе?? Лучше стоить сохранить Ракитич и Видалья...

      1
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      Рейтинг: +10071

      Cules2013 > daler_FCB 9 часов назад

      Иван сдал уже из-за возраста, а сидеть на банке он не хочет. А Видаля точно можно оставить.

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