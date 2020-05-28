Баринов – о заболевании коронавирусом: «Чувствую себя очень хорошо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, обратился к подписчикам в сторис своего инстаграма.

«Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья», – сказал 23-летний футболист.

Помимо Баринова от коронавируса лечатся еще четыре игрока «Локо» – Антон Коченков , Тимур Сулейманов , Роман Тугарев и Джефферсон Фарфан .

, , и . Столичная команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Врач «Локомотива» – о заболевших коронавирусом: «Фарфана ничего не беспокоит, Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо»