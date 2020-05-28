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    Баринов – о заболевании коронавирусом: «Чувствую себя очень хорошо»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, обратился к подписчикам в сторис своего инстаграма.

    «Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья», – сказал 23-летний футболист.

    Врач «Локомотива» – о заболевших коронавирусом: «Фарфана ничего не беспокоит, Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо»

    Источник: Инстаграм Дмитрия Баринова

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    28.05.2020 22:58
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