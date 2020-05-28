Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли из клуба

«Брешиа» решила прекратить сотрудничество с нападающим Марио Балотелли, несмотря на наличие контракта до 2023 года.

«Марио – странный парень. Мыслями он уже не с нами, и я воспринимаю его уход как должное. Балотелли просто немного неуправляемый. Его контракт автоматически аннулировался бы в случае вылета команды в Серию Б, так что, учитывая наш статус, в следующем сезоне он будет свободным агентом.

Мы не подписывали Балотелли, чтобы просто привлечь внимание медиа. Мы действительно рассчитывали, что он может серьезно помочь нам на поле. Я думал, что он сможет создать что-то новое для себя в «Брешии», потому что он мне нравится. Но в итоге мы разочаровались в нем», – сказал президент ломбардийского клуба Массимо Челлино.