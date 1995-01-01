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    Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли из клуба

    «Брешиа» решила прекратить сотрудничество с нападающим Марио Балотелли, несмотря на наличие контракта до 2023 года.

    «Марио – странный парень. Мыслями он уже не с нами, и я воспринимаю его уход как должное. Балотелли просто немного неуправляемый. Его контракт автоматически аннулировался бы в случае вылета команды в Серию Б, так что, учитывая наш статус, в следующем сезоне он будет свободным агентом.

    Мы не подписывали Балотелли, чтобы просто привлечь внимание медиа. Мы действительно рассчитывали, что он может серьезно помочь нам на поле. Я думал, что он сможет создать что-то новое для себя в «Брешии», потому что он мне нравится. Но в итоге мы разочаровались в нем», – сказал президент ломбардийского клуба Массимо Челлино.

    • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.
    • По информации журналиста Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Галатасарай» и «Васко да Гама».

    Источник: Football Italia

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