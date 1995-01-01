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    Журналист Скира: Балотелли летом покинет «Брешию»

    По окончании нынешнего сезона нападающий Марио Балотелли уйдет из «Брешии».

    По информации журналиста Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Галатасарай» и «Васко да Гама».

    Сообщается, что оба клуба уже начали переговоры с агентом футболиста Мино Райолой о возможном переходе.

    • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9986

      Cules2013 1 час назад

      Ожидаемо. 4 гола в 18 матчах, но зато 6 жёлтых и 1 красная. С учётом его з/п и выкрутасов, можно найти игрока в разы дешевле, чтобы он забивал те же 4 мяча)

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