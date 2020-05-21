Журналист Скира: Балотелли летом покинет «Брешию»

По окончании нынешнего сезона нападающий Марио Балотелли уйдет из «Брешии».

По информации журналиста Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Галатасарай» и «Васко да Гама».

Сообщается, что оба клуба уже начали переговоры с агентом футболиста Мино Райолой о возможном переходе.