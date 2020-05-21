Журналист Скира: Балотелли летом покинет «Брешию»

По окончании нынешнего сезона нападающий Марио Балотелли уйдет из «Брешии».
По информации журналиста Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Галатасарай» и «Васко да Гама».
Сообщается, что оба клуба уже начали переговоры с агентом футболиста Мино Райолой о возможном переходе.
- Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
- В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.