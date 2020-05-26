«Бавария» после гола Киммиха побеждает с сухим счетом три сезона подряд

В центральной встрече 28-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла на выезде дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Йозуа Киммих. Уже третий сезон подряд мюнхенцы выигрывают с сухим счетом, если хавбек забивает гол.

Сухие матчи «Баварии» с голами Киммиха:

Сезон-2017/18. «Бавария» – «Фрайбург» – 5:0

Сезон-2018/19. «Ганновер-96» – «Бавария» – 0:4; «Бавария» – «Вольфсбург» – 6:0

Сезон-2019/20. «Фортуна» – «Бавария» – 0:4; «Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:6; «Боруссия» Д – «Бавария» – 0:1