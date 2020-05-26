Погба и Рэшфорд оправились от травм и смогут продолжить сезон

Игроки «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Маркус Рэшфорд восстановились после травм.

Футболисты вернулись в общую группу и приступили к командным тренировкам. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает, что Погба и Рэшфорд смогут доиграть сезон в случае возобновления АПЛ,

«Они хорошо выглядят. Оба присоединились к тренировкам и выполняли все, что делали другие парни. Похоже, когда возобновится сезон, в нашем распоряжении будут все игроки», – сказал Сульшер.