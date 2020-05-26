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Джано может перейти в «Сочи» или «Ростов»

26 мая 2020, 18:19
16

Бывший полузащитник «Спартака» Джано может в ближайшее время стать игроком российского клуба.

27-летним хавбеком интересуется «Сочи». Также возможность подписания контракта с грузином рассматривал «Ростов», однако для этого клубу надо решить вопрос с лимитом на легионеров.

  • Ранее Джано вел переговоры о переходе в «Динамо» Батуми.
  • Джано в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента.
  • Контракт игрока с кипрским клубом истекает 31 мая.
  • В активе грузина шесть матчей без результативных действий.

Источник: Goal.ge

Грузинский сайт о футболе. Аудитория в фейсбуке – 115 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Джано
Комментарии (16)
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Томик
1590507324
Если только его зряплату с ним пополам получать кому-нибудь из руководства. Никчемный игрочишка.
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derrik2000
1590507652
"Джано в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента. "Контракт игрока с кипрским клубом истекает 31 мая. В активе грузина шесть матчей без результативных действий." И кому он такой "беззубый" нужен? "
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серега кашин
1590508069
не долго на кипре проиграть
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САДЫЧОК
1590515977
Очень слабый футболист -не нужен он , ни Сочи , ни Ростову !
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Маленький
1590516980
В Сочи в лазарете не скучно будет, там целый чемпион мира отдыхает
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Chernyi Lis
1590517039
вся беда в наших топ типа командах в этом...рынок покупка продажа откат..ну и как сплотить сборную с такими комерсами..
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SPACE TRUCKIN
1590520212
на какие перспективы его держали столько лет? сам Федун 5-летний подписал- на какой х..? Батуми - лучший вариант...
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JTherry
1590522256
больше 1,5 млн. рублей в год не получит...
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rash1959
1590522624
поплыло ховно по проруби
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kazak161
1590688292
Спасибо Джано ,Дзюбе и комманде что вытащили Ростов в 2014 году от ФНЛ! Что касается Джано в Ростове? 27 лет не порог,лишь бы желание и злость была!
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