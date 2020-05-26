Джано может перейти в «Сочи» или «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано может в ближайшее время стать игроком российского клуба.

27-летним хавбеком интересуется «Сочи». Также возможность подписания контракта с грузином рассматривал «Ростов», однако для этого клубу надо решить вопрос с лимитом на легионеров.