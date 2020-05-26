Джано может перейти в «Сочи» или «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано может в ближайшее время стать игроком российского клуба.
27-летним хавбеком интересуется «Сочи». Также возможность подписания контракта с грузином рассматривал «Ростов», однако для этого клубу надо решить вопрос с лимитом на легионеров.
- Ранее Джано вел переговоры о переходе в «Динамо» Батуми.
- Джано в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента.
- Контракт игрока с кипрским клубом истекает 31 мая.
- В активе грузина шесть матчей без результативных действий.
Источник: Goal.ge
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