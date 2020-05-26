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    Джано может перейти в «Сочи» или «Ростов»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано может в ближайшее время стать игроком российского клуба.

    27-летним хавбеком интересуется «Сочи». Также возможность подписания контракта с грузином рассматривал «Ростов», однако для этого клубу надо решить вопрос с лимитом на легионеров.

    • Ранее Джано вел переговоры о переходе в «Динамо» Батуми.
    • Джано в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента.
    • Контракт игрока с кипрским клубом истекает 31 мая.
    • В активе грузина шесть матчей без результативных действий.

    Источник: Goal.ge

    Грузинский сайт о футболе. Аудитория в фейсбуке – 115 тысяч подписчиков.

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    26.05.2020 18:19
    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +1735

      rash1959 26 мая, 22:50

      поплыло ховно по проруби

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2465

      alarm 26 мая, 22:44

      позор! (ПОЗОР!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4484

      JTherry 26 мая, 22:44

      больше 1,5 млн. рублей в год не получит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3905

      SPACE TRUCKIN 26 мая, 22:10

      на какие перспективы его держали столько лет? сам Федун 5-летний подписал- на какой х..? Батуми - лучший вариант...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis 26 мая, 21:17

      вся беда в наших топ типа командах в этом...рынок покупка продажа откат..ну и как сплотить сборную с такими комерсами..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Маленький 26 мая, 21:16

      В Сочи в лазарете не скучно будет, там целый чемпион мира отдыхает

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4222

      САДЫЧОК 26 мая, 20:59

      Очень слабый футболист -не нужен он , ни Сочи , ни Ростову !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2168

      general.lizyukov 26 мая, 20:37

      к папке?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      БогажКареры 26 мая, 19:58

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      0
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      Рейтинг: +3126

      Борат 26 мая, 19:20

      надо ананидзу вернуть с пищевик !
      без этой легенды трудно будет хрякам сохранить прописку в рпл
      он же настоящий лидер раздевалки и особенно душевой !
      гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Борат 26 мая, 19:29

      чего тебя здесь пенька держат?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Порву красную тряпку > sssrspartak 26 мая, 21:57

      сейчас пришлю к тебе домой парочку здоровенных не грил
      и ты узнаешь - что такое паяльник в жопе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Порву красную тряпку 26 мая, 22:52

      еще один алармоборат?вся психушка на сайте!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -123

      Бoрат > Порву красную тряпку 26 мая, 23:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты не тому прислал ответ , это мой брат-борат обожает огромных черных невольников . Гыгыгы .

      -5
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      Рейтинг: -123

      Бoрат > Бoрат 23 часа назад

      Работай ТОТ , работай милый - Солнце еще высоко . Гыгыгы .

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -123

      Бoрат > Бoрат 23 часа назад

      Одноглазый тебе в помощь . Гыгыгы .

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -123

      Бoрат > Порву красную тряпку 14 часов назад

      И ВСЁ ЖЕ - Ты ошибся адресом , это мой брат-борат обожает огромных черных невольников . Гыгыгы .

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