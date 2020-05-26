Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Семина — позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное — я в замешательстве. А что главное тогда? Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолета, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу?

Будут свои дела делать теперь. «Локомотиву» будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб все равно. Звучит жестко, но это так и есть. Команда при нем берет чемпионство, Кубок России, с «Ювентусом» играли на равных, а теперь захотели и убрали. Доказано, что команда должна быть сбалансированной — опытные ребята и молодежь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ» в прямом эфире в инстаграме.

«Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.

Контракт специалиста с московским клубом истекает 31 мая.

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