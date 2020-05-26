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    Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

    «Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Семина — позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное — я в замешательстве. А что главное тогда? Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолета, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу?

    Будут свои дела делать теперь. «Локомотиву» будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб все равно. Звучит жестко, но это так и есть. Команда при нем берет чемпионство, Кубок России, с «Ювентусом» играли на равных, а теперь захотели и убрали. Доказано, что команда должна быть сбалансированной — опытные ребята и молодежь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ» в прямом эфире в инстаграме.

    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • Контракт специалиста с московским клубом истекает 31 мая.

    Глушаков: «Семин наряду с другими тренерами поднял российский футбол в Европе. «Локомотив» можно переименовать в «Семин»

    Источник: «Чемпионат»

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    26.05.2020 14:49
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1678

      житель СПб 27 мая, 11:21

      Помимо того, с чем согласны все - я про увольнение Ю.П.Семина, приходится согласиться и с тезисом про футбольную общественность. По сути, ее нет. Она ничего конкретного не сделала в этом случае (как и во многих других). Хорошее исключение - болельщики Спартака, те сплоченные и активные, могут выразить свою позицию клубу. Про других... такого не вижу.

      1
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      Рейтинг: +118

      Puddle 26 мая, 23:40

      Позорище- это про хрюков!

      -2
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      Рейтинг: +492

      alll-1 26 мая, 20:12

      а где ты раньше был ,ждал когда отмашку на пиар дадут?

      2
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      Рейтинг: +1691

      "supermax" > alll-1 27 мая, 12:22

      герой всегда на низком старте...правда всегда чуть-чуть опаздывает....раньше ну никак не получается

      0
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      Рейтинг: -43

      Волька 26 мая, 17:35

      А ты как у "НЕМЫТЫХ" оказался.Поносили все подряд и бомжи и спартачи.Тебя будут ненавидеть всю жизнь

      0
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      Рейтинг: +1277

      afw13 26 мая, 16:58

      жалко Палыча, столько сделал для клуба да и для всего Российского футбола, а эти разжиревшиеся толстосумы его выкинули как ненужную вещь..

      3
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      Рейтинг: +2424

      алдан2014 26 мая, 16:42

      Убрало Сёмина руководство Локо.Причем тут общественность?Болельщики как раз возмущены,всех клубов

      4
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      Рейтинг: +5727

      paracetamol 26 мая, 16:08

      Согласен с Тёмой! Пришли какие-то вшивые временщики и пытаются поскорее отбить бабло. Знают же, что их зимой выпрут нахр!

      6
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      Рейтинг: +664

      Flydis 26 мая, 15:40

      Если не смотреть на Дзюбу, как на личность, а просто сделать акцент на сказанном им, то я с ним полностью согласен. Палыч - икона Локо уже на протяжении многих лет, и просто слить его явно не из-за спортивных результатов, это уже ярко показывает то, что руководство плевать на историю, болельщиков и нынешние достижения при Сёмине.

      9
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      Рейтинг: +427

      Чехов на Садовой 26 мая, 15:05

      А кто комментатор? Дзюба - человек ''тонкой душевной организации'' и ''совесть нации''! Кто бы ещё чирикал.

      0
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      Рейтинг: +791

      Valeron2790 > Чехов на Садовой 26 мая, 15:41

      Не буду обелять Дзюбу, но разве не по делу сказано? Да разложил всё куда грамотнее, чем тот же Глушак.

      14
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      Рейтинг: +156

      PAREVG. 26 мая, 15:04

      Полностью согласен, вот только совету директоров пофиг.

      5
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