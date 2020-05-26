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Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

26 мая 2020, 14:49
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Семина — позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное — я в замешательстве. А что главное тогда? Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолета, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу?

Будут свои дела делать теперь. «Локомотиву» будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб все равно. Звучит жестко, но это так и есть. Команда при нем берет чемпионство, Кубок России, с «Ювентусом» играли на равных, а теперь захотели и убрали. Доказано, что команда должна быть сбалансированной — опытные ребята и молодежь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ» в прямом эфире в инстаграме.

  • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
  • Контракт специалиста с московским клубом истекает 31 мая.

Глушаков: «Семин наряду с другими тренерами поднял российский футбол в Европе. «Локомотив» можно переименовать в «Семин»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (16)
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кто там
1590494306
Ща лет на 10-11 локо ещё с радаров футбола исчезнет) и будут бедного Сёмина да же из *могилы* звать вернуться)
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PAREVG.
1590494664
Полностью согласен, вот только совету директоров пофиг.
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Чехов на Садовой
1590494725
А кто комментатор? Дзюба - человек ''тонкой душевной организации'' и ''совесть нации''! Кто бы ещё чирикал.
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Flydis
1590496841
Если не смотреть на Дзюбу, как на личность, а просто сделать акцент на сказанном им, то я с ним полностью согласен. Палыч - икона Локо уже на протяжении многих лет, и просто слить его явно не из-за спортивных результатов, это уже ярко показывает то, что руководство плевать на историю, болельщиков и нынешние достижения при Сёмине.
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paracetamol
1590498512
Согласен с Тёмой! Пришли какие-то вшивые временщики и пытаются поскорее отбить бабло. Знают же, что их зимой выпрут нахр!
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алдан2014
1590500552
Убрало Сёмина руководство Локо.Причем тут общественность?Болельщики как раз возмущены,всех клубов
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Мага 13
1590501501
жалко Палыча, столько сделал для клуба да и для всего Российского футбола, а эти разжиревшиеся толстосумы его выкинули как ненужную вещь..
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Волька
1590503734
А ты как у "НЕМЫТЫХ" оказался.Поносили все подряд и бомжи и спартачи.Тебя будут ненавидеть всю жизнь
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alll-1
1590513159
а где ты раньше был ,ждал когда отмашку на пиар дадут?
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житель СПб
1590567699
Помимо того, с чем согласны все - я про увольнение Ю.П.Семина, приходится согласиться и с тезисом про футбольную общественность. По сути, ее нет. Она ничего конкретного не сделала в этом случае (как и во многих других). Хорошее исключение - болельщики Спартака, те сплоченные и активные, могут выразить свою позицию клубу. Про других... такого не вижу.
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