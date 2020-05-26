Виллаш-Боаш: «Надеюсь вновь быть с «Зенитом» на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее возглавлявший«Зенит», поздравил российский клуб с 95-летним юбилеем.

«Зенит», хочу поздравить тебя с днем рождения, надеюсь, ты получаешь удовольствие от праздника! Для меня ты особенный клуб, подаривший множество прекрасных воспоминаний. Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой. То было особенное время.

Меня прекрасно приняли в клубе: игроки, персонал и, разумеется, мистер Миллер, мистер Дюков, мистер Митрофанов. Это было важно для меня, когда я только прибыл в «Зенит». С теплом вспоминаю клуб, Россию, российских футболистов и вообще всех игроков и искренне надеюсь, что придет день, когда эти эмоции повторятся вновь: быть с тобой на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству нашей любимой команды. Всего самого наилучшего и удачи, особенно моему дорогому другу Сергею Семаку – продолжай делать свою отличную работу и вновь становись чемпионом! До скорой встречи!» – говорится в поздравлении португальца.