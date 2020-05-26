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    Виллаш-Боаш: «Надеюсь вновь быть с «Зенитом» на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее возглавлявший«Зенит», поздравил российский клуб с 95-летним юбилеем.

    «Зенит», хочу поздравить тебя с днем рождения, надеюсь, ты получаешь удовольствие от праздника! Для меня ты особенный клуб, подаривший множество прекрасных воспоминаний. Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой. То было особенное время.

    Меня прекрасно приняли в клубе: игроки, персонал и, разумеется, мистер Миллер, мистер Дюков, мистер Митрофанов. Это было важно для меня, когда я только прибыл в «Зенит». С теплом вспоминаю клуб, Россию, российских футболистов и вообще всех игроков и искренне надеюсь, что придет день, когда эти эмоции повторятся вновь: быть с тобой на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству нашей любимой команды. Всего самого наилучшего и удачи, особенно моему дорогому другу Сергею Семаку – продолжай делать свою отличную работу и вновь становись чемпионом! До скорой встречи!» – говорится в поздравлении португальца.

    • Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» с 2014 по 2016 год.
    • Вместе с ним клуб выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    26.05.2020 08:30
    Комментарии20
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      Рейтинг: +76747

      zigbert 26 мая, 22:26

      Если только помощником к Семаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2424

      алдан2014 26 мая, 16:51

      Надеемся не слышать твое бесконечное нытье

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      Питерский князь 26 мая, 14:29

      Был бы не прочь его вернуть. Не футбол Семака, меня не впечетляет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2424

      алдан2014 > Питерский князь 26 мая, 16:52

      Лучше Спалетти не было в Зените коуча

      3
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      ...
      Рейтинг: +791

      Valeron2790 > алдан2014 26 мая, 16:54

      Соглашусь, но мучения Семака, всё равно не впечатляют)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1264

      Cleaner 26 мая, 13:46

      Виллаш-Боаш хороший тренер. Если бы не постоянное нытье по любому поводу...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1522

      Mister_Tomsk 26 мая, 13:22

      Бабосы кончаются что ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +574

      fhnv 26 мая, 11:53

      не надо возвращаться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -123

      Бoрат 26 мая, 11:39

      " Аларм , хочу поздравить тебя с днем рождения Зенита , надеюсь, ты получил удовольствие от праздника! Для меня ты особенный , подаривший множество прекрасных воспоминаний. Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой. То было особенное время. "
      Скорее бы уже карантин отменили . Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -123

      Бoрат > Бoрат 26 мая, 11:48

      " Меня прекрасно приняли в нашей тусовочке : литейный , risbi , TOT , брат- борат , гавроша и конечно ты . Это было важно для меня, когда я только прибыл в ваше голубое братство . С теплом вспоминаю всех вас и искренне надеюсь, что придет день, когда эти эмоции повторятся вновь: быть с тобой в «Голубой устрице» и радоваться нашей любви . Всего самого наилучшего и удачи, особенно моему дорогому брату - Борату - продолжай всё делать так , как ты умеешь . До скорой встречи, миленький алармик ! "

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      Питерский князь > Бoрат 26 мая, 14:30

      Я смотрю ты переобулся.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -123

      Бoрат > Питерский князь 26 мая, 19:42

      Да тут всякие твари в тапки ссут - приходится иногда переобуваться . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -123

      Бoрат > Бoрат 23 часа назад

      И твари эти циклопами зовутся . Гыгыгы .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      Armani nn 26 мая, 09:38

      Все белые ночи забыть неможет..)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      vladik12 > Armani nn 26 мая, 10:56

      Белые ночи - бухай сколько хочешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      фанат джигурды 26 мая, 09:31

      "Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой."

      Хочет опять плакать после каждого матча.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3126

      Давид59 > фанат джигурды 26 мая, 09:34

      Ну он типа чемпионом с Зенитом был

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2511

      Павелий > Давид59 26 мая, 13:22

      Вот именно: "типа чемпионом", а не настоящим чемпионом.

      3
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      ...
      Рейтинг: +791

      Valeron2790 > Павелий 26 мая, 16:57

      Типо чемпионом была хрюшатня с Каррерой. Но в следующем же сезоне всё встало на свои места, теперь г.а.в.н.о в подвале, как и подобает.

      -1
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      Рейтинг: +2511

      Павелий > Valeron2790 26 мая, 19:37

      В сезоне 2014/15 Зенит смог как минимум по 1 разу выиграть у всех команд, кроме Спартака - 2 раза играли вничью. В сезоне 2016/17 Спартак как минимум по 1 разу выиграл у всех команд.
      Зенит при Виллаше-Боаше победил в 20 матчах, Спартак при Каррере - в 22. Зенит набрал 67 очков, Спартак - 69.

      Так что прежде чем просить маму включить роутер, иди УЧИ МАТЧАСТЬ! Да и орфографию тоже не помешает.

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