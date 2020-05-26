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  • Виллаш-Боаш: «Надеюсь вновь быть с «Зенитом» на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству»

Виллаш-Боаш: «Надеюсь вновь быть с «Зенитом» на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству»

26 мая 2020, 08:30
13

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее возглавлявший«Зенит», поздравил российский клуб с 95-летним юбилеем.

«Зенит», хочу поздравить тебя с днем рождения, надеюсь, ты получаешь удовольствие от праздника! Для меня ты особенный клуб, подаривший множество прекрасных воспоминаний. Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой. То было особенное время.

Меня прекрасно приняли в клубе: игроки, персонал и, разумеется, мистер Миллер, мистер Дюков, мистер Митрофанов. Это было важно для меня, когда я только прибыл в «Зенит». С теплом вспоминаю клуб, Россию, российских футболистов и вообще всех игроков и искренне надеюсь, что придет день, когда эти эмоции повторятся вновь: быть с тобой на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству нашей любимой команды. Всего самого наилучшего и удачи, особенно моему дорогому другу Сергею Семаку – продолжай делать свою отличную работу и вновь становись чемпионом! До скорой встречи!» – говорится в поздравлении португальца.

  • Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» с 2014 по 2016 год.
  • Вместе с ним клуб выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Марсель Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (13)
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фанат джигурды
1590474696
"Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой." Хочет опять плакать после каждого матча.
Ответить
Armani nn
1590475100
Все белые ночи забыть неможет..)))
Ответить
fhnv
1590483230
не надо возвращаться
Ответить
Mister_Tomsk
1590488539
Бабосы кончаются что ли?
Ответить
алдан2014
1590501086
Надеемся не слышать твое бесконечное нытье
Ответить
zigbert
1590521175
Если только помощником к Семаку.
Ответить
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