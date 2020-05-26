Орлов – о коронавирусе у Плиева: «Он заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции, сам виноват»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о том, стоит ли через месяц возобновлять сезон РПЛ.

– Многие опасаются, что слишком рано в России решили возобновить футбольный сезон, что еще велика опасность заражений.

– Надеюсь, что при соблюдении всех мер безопасности в спорте удастся обойтись без вспышки вируса. Сейчас проходит чемпионат Белоруссии по футболу со зрителями, всего три человека заболели. Да и из-за футбола ли они заболели?

Сейчас проводят тестирование в командах Российской премьер-лиги и больных находят только в тех клубах, которые выступали против доигрывания чемпионата. Это наводит на определенные мысли. Например, Плиев из «Рубина» заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции, сам виноват. Вообще, в контракты футболистов стоит внести пункты о штрафах за нарушения такого типа.

Спортсмены и все люди должны больше думать о самосохранении. Больше заботиться о своем здоровье. Государства должны больше тратить средств на медицину, на разработку вакцин, лекарств, а не на вооружение. К таким мыслям приводит пандемия коронавируса.

Возобновление розыгрыша чемпионата России запланировано на 21 июня.

В РПЛ осталось провести восемь туров.

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