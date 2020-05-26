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    Орлов – о коронавирусе у Плиева: «Он заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции, сам виноват»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о том, стоит ли через месяц возобновлять сезон РПЛ.

    – Многие опасаются, что слишком рано в России решили возобновить футбольный сезон, что еще велика опасность заражений.

    – Надеюсь, что при соблюдении всех мер безопасности в спорте удастся обойтись без вспышки вируса. Сейчас проходит чемпионат Белоруссии по футболу со зрителями, всего три человека заболели. Да и из-за футбола ли они заболели?

    Сейчас проводят тестирование в командах Российской премьер-лиги и больных находят только в тех клубах, которые выступали против доигрывания чемпионата. Это наводит на определенные мысли. Например, Плиев из «Рубина» заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции, сам виноват. Вообще, в контракты футболистов стоит внести пункты о штрафах за нарушения такого типа.

    Спортсмены и все люди должны больше думать о самосохранении. Больше заботиться о своем здоровье. Государства должны больше тратить средств на медицину, на разработку вакцин, лекарств, а не на вооружение. К таким мыслям приводит пандемия коронавируса.

    • Возобновление розыгрыша чемпионата России запланировано на 21 июня.
    • В РПЛ осталось провести восемь туров.

    Плиев: «Изначально не верил в существование коронавируса, но сейчас в больницах Осетии нет мест»

    Источник: «Петербургский дневник»

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    26.05.2020 00:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner 26 мая, 11:50

      Орлов - сама очевидность. Скучный монолог ни о чем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +116

      NewLife 26 мая, 09:16

      Орлов, а поет как соловей.

      0
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      Рейтинг: +118

      Puddle 26 мая, 01:16

      А, например, Федаун заразился в тарасоффской бане. И всё только потому, что забыл заранее провакцинироваться проникающей инъекцией от доктора Хрю! Ыгыгы

      -2
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      Рейтинг: -123

      Бoрат > Puddle 26 мая, 14:31

      Страшила , по чем такие мозги покупал ? Гыгыгы . Ведь это явно не Божий дар . Гыгыгы .

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      Рейтинг: -123

      Бoрат > Бoрат 23 часа назад

      А у циклопа не только один глаз , но и извилина в башке тоже одна . Гыгыгы .

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      Рейтинг: -123

      Бoрат > Бoрат 23 часа назад

      Смотрю всё ТОТ старается - никогда тебе ЭТИМ не стать . Гыгыгы .

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