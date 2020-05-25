Кроос не собирается уходить из «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос связывает свое будущее с мадридским клубом, сообщает AS.
По информации источника, несмотря на возможность продолжить карьеру в Китае или США и заработать там гораздо больше денег, 30-летний футболист намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу».
Ровно год назад немец продлил контракт с испанским грандом до конца сезона-2022/23.
- Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.
- За почти шесть сезонов хавбек забил 18 голов и сделал 68 ассистов в 266 матчах.
- С командой он выиграл 13 трофеев.
Источник: AS