Кроос не собирается уходить из «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос связывает свое будущее с мадридским клубом, сообщает AS.

По информации источника, несмотря на возможность продолжить карьеру в Китае или США и заработать там гораздо больше денег, 30-летний футболист намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу».

Ровно год назад немец продлил контракт с испанским грандом до конца сезона-2022/23.