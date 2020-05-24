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    Кроос не собирается уходить из «Реала»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос связывает свое будущее с мадридским клубом, сообщает AS.

    По информации источника, несмотря на возможность продолжить карьеру в Китае или США и заработать там гораздо больше денег, 30-летний футболист намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу».

    Ровно год назад немец продлил контракт с испанским грандом до конца сезона-2022/23.

    • Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.
    • За почти шесть сезонов хавбек забил 18 голов и сделал 68 ассистов в 266 матчах.
    • С командой он выиграл 13 трофеев.

    Источник: AS

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