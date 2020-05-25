Панов: «Дзюба зачахнет, если его выдернуть из «Зенита» в Европу»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что Артему Дзюбе не стоит покидать петербургский клуб.

«Если поступит предложение и найдется клуб в Европе, который видит в нем потенциальное усиление, то, естественно, Дзюба уйдет. По крайней мере, должен. Правильно мыслит Анатолий Федорович Бышовец, который сказал, что человек уже идет с базара. Дзюба не молод, и менять дислокацию в таком возрасте... Артем же не Джейми Варди, за которым я слежу в Англии. Там надо делать огромный объем работы, в отличие от чемпионата России, где можно стоять часто.

Дзюба хорош в подыгрыше в штрафной, может завершать атаки. Но он не выполняет тот объем работы, который должен выполнять футболист в английском чемпионате, там футболисты работают на пределе. В той же Англии все защитники – машины практически, Дзюбе не удивить их габаритами. А возьмем Италию, там такой футбол, что даже габаритному Марио Манджукичу было сложно. Посмотрите, какой объем работы выполняет в «Баварии» Роберт Левандовски: и в штрафной, и на подступах к ней. Думаю, если выдернуть Артема в другую команду, он зачахнет. Лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе», – сказал Панов.