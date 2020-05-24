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    Панов: «Дзюба зачахнет, если его выдернуть из «Зенита» в Европу»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что Артему Дзюбе не стоит покидать петербургский клуб.

    «Если поступит предложение и найдется клуб в Европе, который видит в нем потенциальное усиление, то, естественно, Дзюба уйдет. По крайней мере, должен. Правильно мыслит Анатолий Федорович Бышовец, который сказал, что человек уже идет с базара. Дзюба не молод, и менять дислокацию в таком возрасте... Артем же не Джейми Варди, за которым я слежу в Англии. Там надо делать огромный объем работы, в отличие от чемпионата России, где можно стоять часто.

    Дзюба хорош в подыгрыше в штрафной, может завершать атаки. Но он не выполняет тот объем работы, который должен выполнять футболист в английском чемпионате, там футболисты работают на пределе. В той же Англии все защитники – машины практически, Дзюбе не удивить их габаритами. А возьмем Италию, там такой футбол, что даже габаритному Марио Манджукичу было сложно. Посмотрите, какой объем работы выполняет в «Баварии» Роберт Левандовски: и в штрафной, и на подступах к ней. Думаю, если выдернуть Артема в другую команду, он зачахнет. Лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе», – сказал Панов.

    • По окончании сезона истекает контракт Дзюбы с «Зенитом».
    • В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 28 матчей, 15 забитых голов и 12 ассистов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      моэм 1 час назад

      Теперь тому кто скажет что футболисты дураки лично я не поверю … потому что Умный Панов сразу сообразил что игроку в 32 года в Европе будет тяжело...да он гений!!...в смысле на фоне других футболистов...жаль ему не хватило мозгов додуматься что наших игроков в 32 года в Европу не берут...тогда он стал бы прямо "Эйнштейном"...Но замечу что то что кажется высотой ума для футболиста , для нас нормальных людей кажется тупостью.

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      Рейтинг: +5710

      paracetamol 1 час назад

      Пожалуй Панов прав. Ленив Тёма и нестабилен. Даже Шаве этого болелы не прощали в Арсе.

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      Рейтинг: +8146

      alex1951 2 часа назад

      Ай да ,Панов....Сам классный игрок был и мнение высказал под стать...
      Плюс еще вирусный застой и картинка будет полной.
      Короче - ,,молодец среди овец, а против молодца сам овца,,..........

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