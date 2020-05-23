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    Глушаков: «Я удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак». Выиграл там чемпионство, оставил свое имя в истории»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков раскрыл обстоятельства своего ухода из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году. Игроку не нравилось, что москвичи не брали трофеев.

    «Это была уже моя точка кипения, потому что реально мы там начали скатываться потихоньку, «Локомотив» начал скатываться. Мы тогда стали девятыми при Славене Биличе, эта вся история.

    Я хотел что-то поменять. Поменять и уйти. Я понимал, что у меня начался застой, что не прогрессирую. Я хотел выигрывать, «Локомотив» не выигрывал в то время.

    Думаю, что удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак»: выиграл как-никак там и чемпионство, и оставил свое имя в истории, и Суперкубок», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год, был капитаном.
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
    • «Ахмат» в таблице идет последним.

    Источник: Sports.ru

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    23.05.2020 23:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23205

      VVM1964 13 минут назад

      И имя тебе - иуда ! (((((

      0
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      Рейтинг: +1389

      srg38 34 минуты назад

      Уйобище

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