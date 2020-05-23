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  • Глушаков: «Я удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак». Выиграл там чемпионство, оставил свое имя в истории»

Глушаков: «Я удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак». Выиграл там чемпионство, оставил свое имя в истории»

23 мая 2020, 23:25
22

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков раскрыл обстоятельства своего ухода из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году. Игроку не нравилось, что москвичи не брали трофеев.

«Это была уже моя точка кипения, потому что реально мы там начали скатываться потихоньку, «Локомотив» начал скатываться. Мы тогда стали девятыми при Славене Биличе, эта вся история.

Я хотел что-то поменять. Поменять и уйти. Я понимал, что у меня начался застой, что не прогрессирую. Я хотел выигрывать, «Локомотив» не выигрывал в то время.

Думаю, что удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак»: выиграл как-никак там и чемпионство, и оставил свое имя в истории, и Суперкубок», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год, был капитаном.
  • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
  • «Ахмат» в таблице идет последним.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Спартак Глушаков Денис
Комментарии (22)
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srg38
1590265836
Уйобище
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VVM1964
1590267077
И имя тебе - иуда ! (((((
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general.lizyukov
1590268465
идиот паровозы без тебя стали чемпионами и что, много выгадал? хотя бы как игрочишка, тот хоть несколько медалек получил
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PAREVG.
1590269069
Ушел. А после ушли смородину, Геркус вернул шПалыча, и Локо выиграл и титул, и кубок и суперкубок.
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САДЫЧОК
1590292844
Глушаков..оставил свое имя в истории»...Как последний МУД@К !...который просто украл следующий и в принципе последующий сезоны СПАРТАКА !
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vka1970
1590302021
Талантливый футболист, но гнилой человек.Хотя и талант его без поддержки партнёров как показали последующие после ухода годы, ни чего не стоит. Каррера создал ту команду, а некто Глушаков поставил крест на продвижении вперёд.Дальше.Да и как показали дальнейшие события, Шпалыч рекордно быстро вернул Локомотив на то место, которое он заслуживал.Так что для Локо сплошные плюсы.
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Антибиотик
1590303180
После того, как ты и Самед от нас ушли (два заговорщика) Локомотив начал выигрывать титулы.
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vladik12
1590305528
Глушаков гондон.
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mkrov
1590308607
Глушаков: «Я удачно ушел из «Спартака» в «Ахмат». Вылетел с ним в ФНЛ, оставил свое имя в истории»
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Hektor 84
1590313482
Только не говори что багаж свой оставил.
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