Глушаков: «Я удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак». Выиграл там чемпионство, оставил свое имя в истории»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков раскрыл обстоятельства своего ухода из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году. Игроку не нравилось, что москвичи не брали трофеев.

«Это была уже моя точка кипения, потому что реально мы там начали скатываться потихоньку, «Локомотив» начал скатываться. Мы тогда стали девятыми при Славене Биличе, эта вся история.

Я хотел что-то поменять. Поменять и уйти. Я понимал, что у меня начался застой, что не прогрессирую. Я хотел выигрывать, «Локомотив» не выигрывал в то время.

Думаю, что удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак»: выиграл как-никак там и чемпионство, и оставил свое имя в истории, и Суперкубок», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».