Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Победитель клубного ЧМ-2005 Донисете: «Продал медаль, чтобы купить кокаин. Хватило на два дня»

    Бывший защитник бразильского «Сан-Паулу» Флавио Донисете рассказал о наркотической зависимости. Чтобы заполучить дозу, спортсмен продал медаль победителя клубного чемпионата мира-2005.

    «Я многое утратил из-за пристрастия к кокаину. Как только он появился, я начал терять все. Эти 13 лет были жуткими. Я почти умер.

    Чтобы купить кокаин, я продал медаль клубного чемпионата мира-2005. Продал за 7000 реалов, купленного хватило на два дня. Я использовал наркотики как сумасшедший», – сказал Донисете в интервью Globo Esporte.

    • «Сан-Паулу» в финале клубного чемпионата мира-2005 с минимальным счетом победил «Ливерпуль».
    • Сейчас 36-летний игрок выступает за любительский клуб.
    • Двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина получал полузащитник «Ростова» Роман Еременко.

    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2020 22:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38634

      MaxRnD 54 минуты назад

      Он его ложкой что ли жрал ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      Benifacto > MaxRnD 28 минут назад

      тут скорей просто набежало много носов дружков и подруг...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru