Победитель клубного ЧМ-2005 Донисете: «Продал медаль, чтобы купить кокаин. Хватило на два дня»

Бывший защитник бразильского «Сан-Паулу» Флавио Донисете рассказал о наркотической зависимости. Чтобы заполучить дозу, спортсмен продал медаль победителя клубного чемпионата мира-2005.

«Я многое утратил из-за пристрастия к кокаину. Как только он появился, я начал терять все. Эти 13 лет были жуткими. Я почти умер.

Чтобы купить кокаин, я продал медаль клубного чемпионата мира-2005. Продал за 7000 реалов, купленного хватило на два дня. Я использовал наркотики как сумасшедший», – сказал Донисете в интервью Globo Esporte.