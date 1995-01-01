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    Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

    Стала известна дата заседания Московского городского суда, в ходе которого будет пересмотрен приговор нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

    Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила, что заседание запланировано на 17 июня, начало – в 10 часов утра по московскому времени.

    Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении и направила на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

    • Кокорина и Мамаева осудили в 2019 году за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Футболисты провели за решеткой 11 месяцев и вышли на свободу условно-досрочно.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +57133

      Chernyi Lis 25 минут назад

      и че это значит? кокоша с мамаем бабло хотят вернуть за не правильный так сказать приговор..))

      0
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      Рейтинг: +1392

      Genz 49 минут назад

      Суровое наказание парня было из-за позиции Медведева. Теперь он не премьер и позиции обвинения рассыпались

      0
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      Рейтинг: +1392

      Genz 58 минут назад

      Мамаев по-любому оставят наказание прежним т.к. он забил соловчука до полусмерти. А вот Кокорина могут оправдать. Снимут обвинения за нападение на соловчука. Он не участвовал. Паку он стулом нанес несущественные повреждения. Но тот его провоцировал

      0
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      Рейтинг: +57133

      Chernyi Lis > Genz 20 минут назад

      ааа если спровоцировал пожизненно пьяного спортсмена..то да..тогда тот виноват..

      0
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      Рейтинг: +10434

      KLIM777 3 часа назад

      да вы что? Очнулись уже! Доброе утро. А ребятам ни за что испортили карьеру. Пи дорасы

      1
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      Рейтинг: +1020

      spam2009 > KLIM777 2 часа назад

      Ребята сами себе испортили карьеру, а то что нарвались на показательную порку - сами виноваты

      2
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      Рейтинг: +57133

      Chernyi Lis > KLIM777 23 минуты назад

      ребятам)))))))мож ты кокошин не законно рожденный ..впрягаешься за него не по делу..

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      Рейтинг: +57133

      Chernyi Lis > KLIM777 21 минуту назад

      таких ребят как они в латино-америке до хрена...)))

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      Рейтинг: +3095

      Борат 3 часа назад

      Теперь очередь пака посидеть !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3082

      Давид59 > Борат 1 час назад

      Вместе с телеведущей и её водителем

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