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Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

22 мая 2020, 14:58
11

Стала известна дата заседания Московского городского суда, в ходе которого будет пересмотрен приговор нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила, что заседание запланировано на 17 июня, начало – в 10 часов утра по московскому времени.

Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении и направила на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

  • Кокорина и Мамаева осудили в 2019 году за участие в двух драках в центре Москвы.
  • Футболисты провели за решеткой 11 месяцев и вышли на свободу условно-досрочно.

Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Chernyi Lis
1590159478
и че это значит? кокоша с мамаем бабло хотят вернуть за не правильный так сказать приговор..))
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Zubo
1590166405
Полное оправдание Кокорину и Мамаеву вследствие незаконно вынесенного ранее приговора, и привлечь к суду ответственных судей, адвокатов за их же счёт, головное наказание якобы "пострадавшему" за клевету и поругание в колонии обшего режима и штраф
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zigbert
1590167682
Вызывает сомнение что новый приговор будет отличаться от прежнего.
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