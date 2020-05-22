Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Стала известна дата заседания Московского городского суда, в ходе которого будет пересмотрен приговор нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила, что заседание запланировано на 17 июня, начало – в 10 часов утра по московскому времени.

Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении и направила на новое рассмотрение в Мосгорсуд.