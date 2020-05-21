«Интер» может купить Агуэро на замену Лаутаро

«Интер» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

По информации Calciomercato, миланский клуб видит в аргентинце замену для его соотечественника Лаутаро Мартинеса, которого пытается подписать «Барселона».

«Интер» намерен убедить футболиста, которому в начале июня исполнится 32 года, сменить команду, предложив ему возможность играть в Лиге чемпионов.