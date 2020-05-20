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    «Интер» может купить Агуэро на замену Лаутаро

    «Интер» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

    По информации Calciomercato, миланский клуб видит в аргентинце замену для его соотечественника Лаутаро Мартинеса, которого пытается подписать «Барселона».

    «Интер» намерен убедить футболиста, которому в начале июня исполнится 32 года, сменить команду, предложив ему возможность играть в Лиге чемпионов.

    • В текущем сезоне Агуэро провел за «Сити» 30 матчей, забил 23 гола и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
    • Рыночная стоимость форварда – 52 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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