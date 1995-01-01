Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Легионеры «Уфы» вернутся в Россию совместно с коллегами из «Крыльев Советов»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о процедуре возвращения легионеров. Они прилетят совместно с футболистами «Крыльев Советов».

    «Ионуц Неделчару, Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Боян Йокич должны прилететь 22 мая в Самару совместно с тренерским штабом и игроками «Крыльев Советов». Хочу сказать большое спасибо генеральному директору самарского клуба Виталию Шашкову и «Крыльям», потому что для игроков, тренеров и клубов единолично решать такие вопросы довольно затратно.

    Они прилетят в 17:50 по самарскому времени, сдадут определенные тесты и должны прибыть в Уфу. Будут проходить карантин. Мы будем ждать решения регионального правительства, в каком режиме это будет – 14, десять дней, может, больше», – сказал Газизов пресс-службе.

    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • «Крылья Советов» идут в зоне вылета.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: ютуб-канал «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76653
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru