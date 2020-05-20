Легионеры «Уфы» вернутся в Россию совместно с коллегами из «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о процедуре возвращения легионеров. Они прилетят совместно с футболистами «Крыльев Советов».

«Ионуц Неделчару, Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Боян Йокич должны прилететь 22 мая в Самару совместно с тренерским штабом и игроками «Крыльев Советов». Хочу сказать большое спасибо генеральному директору самарского клуба Виталию Шашкову и «Крыльям», потому что для игроков, тренеров и клубов единолично решать такие вопросы довольно затратно.

Они прилетят в 17:50 по самарскому времени, сдадут определенные тесты и должны прибыть в Уфу. Будут проходить карантин. Мы будем ждать решения регионального правительства, в каком режиме это будет – 14, десять дней, может, больше», – сказал Газизов пресс-службе.