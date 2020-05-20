Полузащитник «Урала» Димитров закончит карьеру ради бизнеса в Болгарии

Болгарский полузащитник «Урала» Николай Димитров решил закончить карьеру футболиста из-за бизнеса, рассказал президент клуба Григорий Иванов.

«Скорее всего, мы расстанемся с Колей Димитровым. Я с ним разговаривал, он говорит: «Я хочу закончить с футболом, потому что у меня в Болгарии свой бизнес, и он требует моего присутствия. Могу подписать бумагу – если заиграю в футбол, то заплачу вам деньги».

Мы с ним разорвем контракт. Это его желание. Я поблагодарил его», – сказал Иванов.