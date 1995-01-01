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    Полузащитник «Урала» Димитров закончит карьеру ради бизнеса в Болгарии

    Болгарский полузащитник «Урала» Николай Димитров решил закончить карьеру футболиста из-за бизнеса, рассказал президент клуба Григорий Иванов.

    «Скорее всего, мы расстанемся с Колей Димитровым. Я с ним разговаривал, он говорит: «Я хочу закончить с футболом, потому что у меня в Болгарии свой бизнес, и он требует моего присутствия. Могу подписать бумагу – если заиграю в футбол, то заплачу вам деньги».

    Мы с ним разорвем контракт. Это его желание. Я поблагодарил его», – сказал Иванов.

    • Димитров перешел в «Урал» в 2017 году из болгарской «Славии».
    • В этом сезоне футболист провел за «Урал» 18 матчей, забив один гол.

    Источник: E1.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +562

      Олег1204 1 час назад

      Видимо проблемы с зарплатами все таки есть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Dmitry VS 1 час назад

      А то что у него заканчивается контракт не является причиной поступать так как он хочет без лишних выплат, с?

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