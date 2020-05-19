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    Селюк: «Даю прогноз: коронавирус найдут в тех клубах РПЛ, которые не хотели доигрывать»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом футболистов, выступающих в клубах РПЛ.

    «Лично я в «Локомотиве» сейчас заметил тенденцию. 14 мая объявляют о том, что с Семиным не будет продлен контракт. 15 мая на исполкоме РФС становится известно, что чемпионат продолжится. Я так понимаю, что Семина убрали, думая, что чемпионат будет завершен досрочно. В тот же день выходит интервью Мещерякова, где он говорит о том, что сейчас никто не может дать гарантий. Это было предупреждением.

    На следующий день официально заявляется, что у Фарфана коронавирус. Из этого следует вопрос к Мещерякову, Кикнадзе и компании – Фарфан уже болеет 10 дней, почему вы раньше об этом не говорили? Почему это всплывает только сейчас, после решения РФС? Могу дать вам прогноз на будущее: в тех командах, которые не хотели доигрывать, найдут коронавирус. Считаю, что РФС должен штрафовать эти клубы. Как вот например Фарфан заболел на самоизоляции?

    Клубы должны за это отвечать, нести ответственность за своих футболистов. Или, если футболист заболел, нет вопросов, пусть приступают к тренировкам, как выздоровеют. Тот же Фарфан, у которого болезнь протекает в легкой форме, вылечится к началу тренировок», – сказал Селюк.

    «СЭ»: «Динамо» пройдет новое тестирование на коронавирус. Первый анализ выявил пять зараженных

    Источник: Sport24

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