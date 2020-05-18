Слуцкий: «Умираю без тренировок. Но вижу возможные риски и сложности при возобновлении чемпионата»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему выступает против возобновления текущего сезона РПЛ. В частности, ему не нравится, что пауза перед следующим сезоном будет недостаточной.

«Как футбольный тренер я заинтересован как можно быстрее вернуться к своей непосредственной деятельности, поскольку, как и футболисты, я умираю без тренировок.

Но я смотрю на возможные риски и те сложности, с которыми столкнется любой тренер в этой ситуации. Начиная от возврата легионеров, продолжая разбором ситуации [с подготовкой]. Надо будет понять, как тренировать.

Больше всего беспокоит разница между сезонами. Меня смущает, что между сезонами у команд будет мало времени на комплектование и подготовку», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.