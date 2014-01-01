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    Слуцкий: «Умираю без тренировок. Но вижу возможные риски и сложности при возобновлении чемпионата»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему выступает против возобновления текущего сезона РПЛ. В частности, ему не нравится, что пауза перед следующим сезоном будет недостаточной.

    «Как футбольный тренер я заинтересован как можно быстрее вернуться к своей непосредственной деятельности, поскольку, как и футболисты, я умираю без тренировок.

    Но я смотрю на возможные риски и те сложности, с которыми столкнется любой тренер в этой ситуации. Начиная от возврата легионеров, продолжая разбором ситуации [с подготовкой]. Надо будет понять, как тренировать.

    Больше всего беспокоит разница между сезонами. Меня смущает, что между сезонами у команд будет мало времени на комплектование и подготовку», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • В «Рубине» есть зараженный коронавирусом футболист.
    • «Рубин» идет на одно очко выше зоны вылета.
    • Возобновить сезон РПЛ планируется 21 июня.

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      RJM555 48 минут назад

      конечно риск вылететь в фнл у вас очень большой.

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