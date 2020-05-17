«Барселона» готова включить в сделку по Хаверцу трех игроков

«Барселона» желает заполучить полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Каталонцы готовы включить в сделку трех своих футболистов, пишет Tribal Football.

Речь идет об Эмерсоне (находится в аренде в «Бетисе»), Марке Кукурелье и Карлесе Аленья (тоже арендован «Бетисом»).