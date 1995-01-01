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    «Барселона» готова включить в сделку по Хаверцу трех игроков

    «Барселона» желает заполучить полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Каталонцы готовы включить в сделку трех своих футболистов, пишет Tribal Football.

    Речь идет об Эмерсоне (находится в аренде в «Бетисе»), Марке Кукурелье и Карлесе Аленья (тоже арендован «Бетисом»).

    • 20-летний Хаверц – лучший молодой игрок мира по версии ESPN.
    • На игрока претендует «Челси».
    • Рыночная стоимость Хаверца – 81 миллион евро.

    Источник: Tribal Football

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2228

      BlackMurder 38 минут назад

      Они вообще в Испании знают, что есть такой клуб как бавария?

      0
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      Рейтинг: +4

      zverevvladimirgucn 47 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +71

      Graceful 713 49 минут назад

      Пффф, так хочется, чтобы весь мир послал их на три буквы

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      Рейтинг: +84

      Максим2712 1 час назад

      Суммарно эта троица 54 стоит. Всё равно ещё трицон нужно доплатить, а у Барсы денег нет

      0
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      Рейтинг: +702

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Как они затрахали со своими бомж-сделками.
      Хотят купить ключевого топового игрока в обмен на ненужный мусор

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      Рейтинг: +9968

      Cules2013 > УхоГорлоНос 12 минут назад

      ну это Байеру решать мусор это, или им эти игроки пригодятся.

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