Metro: «Челси» отказался от Коутиньо и решил побороться за Хаверца

«Челси» утратил интерес к полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Баварию».

По информации Metro, лондонский клуб решил отказаться от кандидатуры бразильца и переключил внимание на хавбека «Байера» Кая Хаверца.

Помимо «Челси» на 20-летнего немца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».