Metro: «Челси» отказался от Коутиньо и решил побороться за Хаверца

«Челси» утратил интерес к полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Баварию».
По информации Metro, лондонский клуб решил отказаться от кандидатуры бразильца и переключил внимание на хавбека «Байера» Кая Хаверца.
Помимо «Челси» на 20-летнего немца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
- В текущем сезоне Хаверц провел за «Байер» 34 матча, забил 10 голов и сделал восемь ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 81 миллион евро.
Источник: Metro