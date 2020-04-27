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    Metro: «Челси» отказался от Коутиньо и решил побороться за Хаверца

    «Челси» утратил интерес к полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Баварию».

    По информации Metro, лондонский клуб решил отказаться от кандидатуры бразильца и переключил внимание на хавбека «Байера» Кая Хаверца.

    Помимо «Челси» на 20-летнего немца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    • В текущем сезоне Хаверц провел за «Байер» 34 матча, забил 10 голов и сделал восемь ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 81 миллион евро.

    Источник: Metro

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