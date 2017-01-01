Врач «Локомотива» Карлицкий: «Надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки»

Через 3 - 4 недели, у него закончится контракт, и, я уверен, что его не продлят. Соответственно, после выздоровления, Джеф улетит домой.
Никита Карлицкий, врач «Локомотива», дал комментарий по поводу заражения коронавирусом форварда команды Джефферсона Фарфана. На восстановление ему понадобится несколько недель.
«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок. На тестирование ушло три дня. Сегодня оно показало положительный результат на Covid-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки», – сказал Карлицкий.
- Фарфан с «Локомотивом» брал чемпионство.
- Контракт перуанца истекает летом.
- РПЛ планируют возобновить 21 июня.