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    Тренер «Сочи» Федотов: «Мы только рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что нападающий Александр Кокорин продолжит выступать за южан, несмотря на истечение в мае срока арендного договора.

    «Всякое могло быть с Сашей. Мы только рады, что он останется с нами до фактического завершения сезона. Здорово, что футболистам можно соблюдать, так сказать, правило fair play, и они смогут помочь команде, в которой играли в течение сезона», – сказал Федотов.

    • До 30 июня права на 29-летнего форварда принадлежат «Зениту».
    • За «Сочи» игрок выступает с февраля.
    • В составе южан Кокорин отличился тремя голами и одним ассистом в четырех матчах.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1065

      Cleaner 2 часа назад

      А уж как "рад" сам Кокорин!

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