Тренер «Сочи» Федотов: «Мы только рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что нападающий Александр Кокорин продолжит выступать за южан, несмотря на истечение в мае срока арендного договора.

«Всякое могло быть с Сашей. Мы только рады, что он останется с нами до фактического завершения сезона. Здорово, что футболистам можно соблюдать, так сказать, правило fair play, и они смогут помочь команде, в которой играли в течение сезона», – сказал Федотов.