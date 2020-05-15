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  • Кокорин будет выступать за «Сочи» до фактического завершения сезона

Кокорин будет выступать за «Сочи» до фактического завершения сезона

15 мая 2020, 18:18
7

Нападающий Александр Кокорин останется в «Сочи», несмотря на то, что срок его аренды истекает в конце мая.

«Кокорин доиграет этот сезон в «Сочи», где он находится в аренде. А дальше будем решать», – заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

  • До 30 июня права на 29-летнего форварда принадлежат петербургскому клубу.
  • За «Сочи» игрок выступает с февраля.
  • В составе южан Кокорин отличился тремя голами и одним ассистом в четырех матчах.

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

Медведев – о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Нам такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на поле»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (7)
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bset
1589563034
А Семину не хотят дать доработать до конца сезона? Значит у футболистов контракты продлеваются автоматически, а заслуженного тренера можно выкинуть.
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lipatov32
1589571460
После твоего поведения, в европе ты бы уже не в футбол играл, а дворы подметал утырак! Звезда мля! Со свои гомосеком мамаевым! В европе только и приняли, вас гомиков!
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vladimir-7
1589611227
Во как, а Кокорина даже и не спрашивают согласен он играть после 30 июня без контракта, а значит и без зарплаты. Видимо Медведеву указания ещё не поступили.
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paracetamol
1589612139
Ну и пусть, быстрее Зюбу обойдет.
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Chernyi Lis
1589638259
да берите уже обратно..че понты набивать об отстранении наказании ..он бегает по краю и бьет!этого хватает для росс.футбола..даже для главных команд..
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