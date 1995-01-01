Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Кокорин будет выступать за «Сочи» до фактического завершения сезона

    Нападающий Александр Кокорин останется в «Сочи», несмотря на то, что срок его аренды истекает в конце мая.

    «Кокорин доиграет этот сезон в «Сочи», где он находится в аренде. А дальше будем решать», – заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    • До 30 июня права на 29-летнего форварда принадлежат петербургскому клубу.
    • За «Сочи» игрок выступает с февраля.
    • В составе южан Кокорин отличился тремя голами и одним ассистом в четырех матчах.

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

    Медведев – о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Нам такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на поле»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Genz 33 минуты назад

      **** решать ,дебил. За себя Саша сам решит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2562

      playsh > Genz 2 минуты назад

      Саша за себя уже давно ничего не решает,за него решает Газпром-Град.
      Бежать ему надо оттуда сразу по окончанию "срока",а то так в дерьме и продержат...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76635
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru