Кокорин будет выступать за «Сочи» до фактического завершения сезона

Нападающий Александр Кокорин останется в «Сочи», несмотря на то, что срок его аренды истекает в конце мая.

«Кокорин доиграет этот сезон в «Сочи», где он находится в аренде. А дальше будем решать», – заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

До 30 июня права на 29-летнего форварда принадлежат петербургскому клубу.

За «Сочи» игрок выступает с февраля.

В составе южан Кокорин отличился тремя голами и одним ассистом в четырех матчах.

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