Медведев – о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Нам такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на поле»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о скором возобновлении сезона РПЛ.

Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня.

Петербургская команда лидирует в первенстве с 9-очковым отрывом от «Локомотива» и «Краснодара».

– Мы очень рады такому решению!. Оно не только позитивно само по себе, но и очень важно в социальном плане. Все требования по соблюдению протоколов безопасности сформулированы и еще будут уточняться. На играх будет присутствовать определенное количество людей, включая команды, тренеров, административный штаб и телевидение.

Очень важно, чтобы наше ТВ подробно освещало матчи РПЛ. Население же соскучилось по футболу! Может быть, и другие наши федеральные каналы пожелают показывать не многочисленные шоу и набившие оскомину сериалы, а театральные действа без предсказуемого конца, каковыми и являются футбольные матчи.

– И все-таки не сидела ли у вас в подсознании мысль о том, чтобы досрочно признать «Зенит» чемпионом?

– Нам в «Зените» такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле.

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»