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    Медведев – о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Нам такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на поле»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о скором возобновлении сезона РПЛ.

    • Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня.
    • Петербургская команда лидирует в первенстве с 9-очковым отрывом от «Локомотива» и «Краснодара».

    – Мы очень рады такому решению!. Оно не только позитивно само по себе, но и очень важно в социальном плане. Все требования по соблюдению протоколов безопасности сформулированы и еще будут уточняться. На играх будет присутствовать определенное количество людей, включая команды, тренеров, административный штаб и телевидение.

    Очень важно, чтобы наше ТВ подробно освещало матчи РПЛ. Население же соскучилось по футболу! Может быть, и другие наши федеральные каналы пожелают показывать не многочисленные шоу и набившие оскомину сериалы, а театральные действа без предсказуемого конца, каковыми и являются футбольные матчи.

    – И все-таки не сидела ли у вас в подсознании мысль о том, чтобы досрочно признать «Зенит» чемпионом?

    – Нам в «Зените» такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле.

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +155

      risbichmo 39 минут назад

      Все прекрасно знают где и какие победы они одерживают. Такого позорного клуба мир ещё не видел.

      0
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      Рейтинг: +899

      New Life 40 минут назад

      "Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле"
      На поле в вашем "театральном действе" главные актеры - это судьи, а вне поля это ОМОН, натравленный на фанатов соперника. Еще в интернете у вас полно троллей боратов и алармов и иже с ними. Привет Дюкову и Канделаки))

      0
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      Рейтинг: +2027

      Axe111 48 минут назад

      АХАХАХАХАХААХАХАХАХАХ

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      Рейтинг: +399

      Illars 1 час назад

      "в судейской комнате", хотел он сказать)
      оговорился, бывает))

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      Рейтинг: +493

      ВасяК 1 час назад

      Да ну на!!!

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