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  • Медведев – о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Нам такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на поле»

Медведев – о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Нам такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на поле»

15 мая 2020, 17:34
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о скором возобновлении сезона РПЛ.

  • Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня.
  • Петербургская команда лидирует в первенстве с 9-очковым отрывом от «Локомотива» и «Краснодара».

– Мы очень рады такому решению!. Оно не только позитивно само по себе, но и очень важно в социальном плане. Все требования по соблюдению протоколов безопасности сформулированы и еще будут уточняться. На играх будет присутствовать определенное количество людей, включая команды, тренеров, административный штаб и телевидение.

Очень важно, чтобы наше ТВ подробно освещало матчи РПЛ. Население же соскучилось по футболу! Может быть, и другие наши федеральные каналы пожелают показывать не многочисленные шоу и набившие оскомину сериалы, а театральные действа без предсказуемого конца, каковыми и являются футбольные матчи.

– И все-таки не сидела ли у вас в подсознании мысль о том, чтобы досрочно признать «Зенит» чемпионом?

– Нам в «Зените» такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле.

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (9)
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ВасяК
1589555530
Да ну на!!!
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Illars
1589555982
"в судейской комнате", хотел он сказать) оговорился, бывает))
Ответить
Axe111
1589557483
АХАХАХАХАХААХАХАХАХАХ
Ответить
New Life
1589557989
"Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле" На поле в вашем "театральном действе" главные актеры - это судьи, а вне поля это ОМОН, натравленный на фанатов соперника. Еще в интернете у вас полно троллей боратов и алармов и иже с ними. Привет Дюкову и Канделаки))
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bset
1589563099
Тебя осенью уже пару раз "победил" кто-то сверху, когда заставил забрать назад слова о том, что Кокорин остается в Зените.
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Zubo
1589563540
Правильно, нельзя это делать, расшевелится куча дерьма, свиного и конского навоза и начнёт вонять , мы и так выиграем
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general.lizyukov
1589572167
медали верните - и всё в порядке
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