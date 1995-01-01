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    Если сезон РПЛ не доиграют, итоги подведут по последнему сыгранному туру

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что будет предприниматься в случае, если сезон РПЛ по каким-либо причинам придется завершить досрочно.

    «Если случится так, что нам всe-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят», – сказал Дюков.

    Дюков: «Решение о возобновлении РПЛ будет иметь важную социальную роль»

    Дюков: «Окончательное решение по возобновлению сезона – за государством»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9304

      parevg 23 минуты назад

      А как же кубок? Там туров нет, там игры не вылет...
      А обладатель, в групповой этап УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +14585

      bset > parevg 17 минут назад

      Видимо вместо обладателя будет 6-е место в Европе.

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