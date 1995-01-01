Если сезон РПЛ не доиграют, итоги подведут по последнему сыгранному туру

А как же кубок? Там туров нет, там игры не вылет...
А обладатель, в групповой этап УЕФА.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что будет предприниматься в случае, если сезон РПЛ по каким-либо причинам придется завершить досрочно.
«Если случится так, что нам всe-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят», – сказал Дюков.
- На сегодняшний день сыграно 22 тура из 30.
- Лидирует в чемпионате «Зенит», в зоне ЛЧ также находятся «Локомотив» и «Краснодар», в зоне ЛЕ – «Ростов», ЦСКА и «Динамо».
- В зоне вылета сейчас располагаются «Крылья Советов» и «Ахмат».
Дюков: «Решение о возобновлении РПЛ будет иметь важную социальную роль»
Дюков: «Окончательное решение по возобновлению сезона – за государством»