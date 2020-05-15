Смолов – Семину: «Спасибо за кубки, Легенда»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

Московский клуб не продлил контракт с 73-летним специалистом.

Новым тренером команды стал Марко Николич .

. Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Локо».

«Спасибо за кубки, Легенда», – написал 30-летний форвард в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с Семиным.

Sport24: Смолов не хочет возвращаться в «Локомотив», несмотря на уход Семина