«СЭ»: переговоры о назначении Семина на почетную должность в «Локомотиве» продвинулись далеко

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ухода с занимаемого поста может остаться в клубе.
Ранее сообщалось, что 73-летнему специалисту предложат почетную должность в структуре москвичей и, по информации «Спорт-Экспресс», переговоры между сторонами на этот счeт продвинулись достаточно далеко.
- По информации Нобеля Арустамяна, «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней.
- Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
- Он выиграл с командой 13 трофеев.
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Источник: «Спорт-Экспресс»