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    «СЭ»: переговоры о назначении Семина на почетную должность в «Локомотиве» продвинулись далеко

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ухода с занимаемого поста может остаться в клубе.

    Ранее сообщалось, что 73-летнему специалисту предложат почетную должность в структуре москвичей и, по информации «Спорт-Экспресс», переговоры между сторонами на этот счeт продвинулись достаточно далеко.

    • По информации Нобеля Арустамяна, «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней.
    • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
    • Он выиграл с командой 13 трофеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11056

      vladimir-7 39 минут назад

      Ю.П. Сёмин будет свадебным генералом в Локомотиве.

      0
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      Рейтинг: +14

      Паровоз 88 1 час назад

      Кикнадзе - М*ДАК!!! УХОДИ САМ!!!

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      Рейтинг: +7851

      derrik2000 > Паровоз 88 39 минут назад

      А причём здесь Кикнадзе?
      Он тоже пешка.
      Указание поступило с "верхов", т. е. от руководства РЖД.
      Будь на месте Кикнадзе кто-нибудь другой, он тоже бы подчинился.

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