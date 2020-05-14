«СЭ»: переговоры о назначении Семина на почетную должность в «Локомотиве» продвинулись далеко

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ухода с занимаемого поста может остаться в клубе.

Ранее сообщалось, что 73-летнему специалисту предложат почетную должность в структуре москвичей и, по информации «Спорт-Экспресс», переговоры между сторонами на этот счeт продвинулись достаточно далеко.

По информации Нобеля Арустамяна , «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней.

, «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней. Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.

Он выиграл с командой 13 трофеев.

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