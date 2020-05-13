Адвокат Бушманов: «Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, что приговор его клиенту и Александру Кокорину за деяние 2018 года отменен. Впереди его пересмотр.

«Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учeтом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум», – сказал Бушманов «Чемпионату».