Адвокат Бушманов: «Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева»

Люди уже отсидели давно, а тут на тебе - пересмотр. Оперативненько, ничего не скажешь.
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, что приговор его клиенту и Александру Кокорину за деяние 2018 года отменен. Впереди его пересмотр.
«Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учeтом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум», – сказал Бушманов «Чемпионату».
- В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев участвовали, согласно первичному приговору, в избиении двух человек в Москве.
- Они провели в тюрьме 11 месяцев.
- Оба игрока вернулись в профессиональный футбол.