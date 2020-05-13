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  • Адвокат Бушманов: «Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева»

Адвокат Бушманов: «Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева»

13 мая 2020, 19:12
14

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, что приговор его клиенту и Александру Кокорину за деяние 2018 года отменен. Впереди его пересмотр.

«Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учeтом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум», – сказал Бушманов «Чемпионату».

  • В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев участвовали, согласно первичному приговору, в избиении двух человек в Москве.
  • Они провели в тюрьме 11 месяцев.
  • Оба игрока вернулись в профессиональный футбол.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (14)
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acor94
1589386778
типо они зря отсидели оказывается?)
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ZEVS71
1589387224
Ща как влепят еще по пару годков))
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paracetamol
1589387621
В тюрьме 11 месяцев, а приговор-то незаконный!
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MaxRnD
1589388214
Теперь очередь шПака настала сидеть .... ))
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Hektor 84
1589389806
Теперь ход Пака
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1589391581
Посадить судью с Кокошей и Мамошей. Надо провести расследование: было ли вмешательство Газпрома в судебное решение, а если было --то и Милера за компанию привлечь.
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фанат джигурды
1589392269
Блатные певцы начинают срочно строчить песни про футболеров-жертв.
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Соня Мармеладова
1589392599
Люди уже отсидели давно, а тут на тебе - пересмотр. Оперативненько, ничего не скажешь.
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paracetamol
1589403200
Судью на мыло? Как в футболе судят, так и в Мосгорсуде.
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zigbert
1589468826
Вряд ли новое судебное разбирательство будет кардинально отличатся от прежнего приговора.
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