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    Адвокат Бушманов: «Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, что приговор его клиенту и Александру Кокорину за деяние 2018 года отменен. Впереди его пересмотр.

    «Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учeтом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум», – сказал Бушманов «Чемпионату».

    • В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев участвовали, согласно первичному приговору, в избиении двух человек в Москве.
    • Они провели в тюрьме 11 месяцев.
    • Оба игрока вернулись в профессиональный футбол.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии12
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      Рейтинг: +187

      Соня Мармеладова 4 минуты назад

      Люди уже отсидели давно, а тут на тебе - пересмотр. Оперативненько, ничего не скажешь.

      0
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      Рейтинг: +716

      фанат джигурды 10 минут назад

      Блатные певцы начинают срочно строчить песни про футболеров-жертв.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +642

      Бoрат 17 минут назад

      Да здравствует наш суд - самый справедливый суд в мире !!! Гыгыгы .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +620

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 минуту назад

      Посадить судью с Кокошей и Мамошей. Надо провести расследование: было ли вмешательство Газпрома в судебное решение, а если было --то и Милера за компанию привлечь.

      1
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      Рейтинг: +3046

      Борат 25 минут назад

      Ну по справедливости теперь пак должен на нарах пару лет отмотать ! Гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1003

      Cleaner 36 минут назад

      Теперь Пак должен будет извиниться перед Кокориным и лямов сто заплатить ему за моральный ущерб. Но мне почему то кажется, что все будет наоборот.

      -1
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      Рейтинг: +2898

      Hektor 84 51 минуту назад

      Теперь ход Пака

      1
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      Рейтинг: +7850

      derrik2000 > Hektor 84 21 минуту назад

      Там, насколько я понял, не доказан эпизод с нанесением телесных повреждений водителю.
      По Паку всё нормально: доказано.
      Ну, что могут сделать?
      Для защиты "чести мундира" эпизод с водителем исключить, а сроки оставить прежними.
      Потому как, если ещё и сроки уменьшить, то судья, вынесший приговор, точно в дисциплинарном плане может пострадать.
      Вплоть до увольнения.
      А если только эпизод с водителем просто исключат, то так... пальчиком судье первой инстанции погрозят.
      Тем более, что приговор, которым Кокорин и Мамаев были осуждены к РЕАЛЬНЫМ срокам лишения свободы, даже навскидку был заказным.
      И заказывали его люди очень влиятельные.

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      Рейтинг: +38588

      MaxRnD 1 час назад

      Теперь очередь шПака настала сидеть .... ))

      2
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      Рейтинг: +5656

      paracetamol 1 час назад

      В тюрьме 11 месяцев, а приговор-то незаконный!

      2
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      Рейтинг: +273

      ZEVS71 1 час назад

      Ща как влепят еще по пару годков))

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