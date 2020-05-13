Адвокат Мамаева: «Павел не должен был сидеть в тюрьме»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что хочет добиться отмены приговора своему подзащитному.

— Наша цель — убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Мы исключаем 213-ю статью (хулиганство) и переквалифицируем 116-ю (побои из хулиганских побуждений) на 115-ю часть 1-ю (нанесение легких телесных повреждений). Павел не должен был сидеть в тюрьме.

— Намерены ли подавать на компенсацию?

— Как я уже говорил, закон предусматривает такое право в случае оправдания, но цель Павла — точно не получить какие-то деньги от государства. Он хочет справедливости.

— Как долго еще продлится процесс?

— Надеемся уложиться в одно заседание, хотя дело может занять и несколько.

В среду второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационную жалобу адвокатов Александра Кокорина и Мамаева и отправил дело футболистов на пересмотр. Напомним, Кокорин и Мамаев отсидели полтора года в тюрьме за драку с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей Ольги Ушаковой, и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.