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    Адвокат Мамаева: «Павел не должен был сидеть в тюрьме»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что хочет добиться отмены приговора своему подзащитному.

    — Наша цель — убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Мы исключаем 213-ю статью (хулиганство) и переквалифицируем 116-ю (побои из хулиганских побуждений) на 115-ю часть 1-ю (нанесение легких телесных повреждений). Павел не должен был сидеть в тюрьме.

    — Намерены ли подавать на компенсацию?

    — Как я уже говорил, закон предусматривает такое право в случае оправдания, но цель Павла — точно не получить какие-то деньги от государства. Он хочет справедливости.

    — Как долго еще продлится процесс?

    — Надеемся уложиться в одно заседание, хотя дело может занять и несколько.

    В среду второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационную жалобу адвокатов Александра Кокорина и Мамаева и отправил дело футболистов на пересмотр. Напомним, Кокорин и Мамаев отсидели полтора года в тюрьме за драку с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей Ольги Ушаковой, и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2640

      solodealer 32 минуты назад

      ...он не должен был хамить и хулиганить..Остальное - следствие...

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