Суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационную жалобу адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Дело футболистов было отправлено на пересмотр из-за существенных нарушений закона, допущенных Московским городским судом. В частности, суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора, не принял во внимание разъяснения Верховного суда России и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений.

Кокорин и Мамаев отсидели 11 месяцев в тюрьме за драку с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей Ольги Ушаковой, и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.