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Суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

13 мая 2020, 15:52
12

Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационную жалобу адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Дело футболистов было отправлено на пересмотр из-за существенных нарушений закона, допущенных Московским городским судом. В частности, суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора, не принял во внимание разъяснения Верховного суда России и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений.

Кокорин и Мамаев отсидели 11 месяцев в тюрьме за драку с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей Ольги Ушаковой, и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Retiremen_VMF
1589374871
Главное обо...ть с помпой и посадить на всякий пожарный, а дальше разберемся, что к чему.
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rash1959
1589377539
Добавить и посадить, чтобы не было рецидива.
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TOL47
1589379429
рюкцаки хотят снять ? суета после драки.
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Snek
1589379652
Ну правильно, теперь вспомнили как по закону надо.
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Кодем
1589380551
Сушите сухари по-новой,ребята,не успокоятся власти.
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vladimir-7
1589383784
Все люди дома сидят и судить некого, а в суде денег нет и не предвидится.
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РМЗ
1589383802
Героев трогают . Бардак в стране
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alex1951
1589384350
Совсем не футбольная новость.... но поскольку ,в наше сложное время , народу больше нечем мозги пудрить ,то опять костей подбросили ,шоб было шо грызть ,в том числе и про уход Семина.....
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BRO_football
1589384363
Ну это по-российски. Сначала сажают, а потом разбираются. Что толку пересматривать дело? Отсиженный срок обратно не вернёшь. Разве что денежную компенсацию получат
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Кузьмич на трибуне
1589385126
Не уж то Д.Пак потерял работу? Не уж то его покровитель решил стать его палачом?
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