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    Суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

    Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационную жалобу адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Дело футболистов было отправлено на пересмотр из-за существенных нарушений закона, допущенных Московским городским судом. В частности, суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора, не принял во внимание разъяснения Верховного суда России и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений.

    Кокорин и Мамаев отсидели полтора года в тюрьме за драку с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей Ольги Ушаковой, и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2367

      alarm 8 минут назад

      позор спартаку!

      1
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      Рейтинг: +1099

      Retiremen_VMF 39 минут назад

      Главное обо...ть с помпой и посадить на всякий пожарный, а дальше разберемся, что к чему.

      2
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