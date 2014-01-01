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    Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»

    Ассистент главного тренера «Дуклы» Юрий Динабурский дал интервью «Голу», в котором рассказал о перспективах форварда «Динамо» Николая Комличенко в РПЛ.

    «Честно говоря, я не уверен, что он был лучшим нападающим в Чехии в прошлом сезоне, хоть и стал лучшим бомбардиром. Отчасти ему везло, отчасти качественно играли полузащитники, во многом – некачественно играли защитники. В России в обороне играют лучше.

    Не верю вообще, что он сможет перенести эти цифры в РПЛ. Он одноплановый игрок. Он хорош в своей одноплановсти, но я не верю, что он сможет забивать больше 10-11 голов за сезон. Сильно удивлюсь, если это случится. Хотя он мне очень симпатичен и как человек, и как игрок», – рассказал Динабурский.

    • Комличенко перешел в «Динамо» зимой из «Млады Болеслав».
    • В этом сезоне РПЛ форвард забил один гол в трех матчах.

    Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ

    Источник: «Гол»

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