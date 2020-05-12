Клопп: «Месси как игрок мне нравится немного больше, чем Роналду. Он делает все так легко»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать столь же высоко и бегать столь же быстро, как Криштиану. И потом добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу — идеальный профессионал, лучше не бывает.

С другой стороны, есть маленький Месси. Кажется, что он делает все так легко. Поэтому как игрок он нравится мне немного больше. Но Криштиану тоже является просто невероятным игроком», — сказал Клопп в интервью ютуб-каналу Freekickerz.

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