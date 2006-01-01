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    Клопп: «Месси как игрок мне нравится немного больше, чем Роналду. Он делает все так легко»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать столь же высоко и бегать столь же быстро, как Криштиану. И потом добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу — идеальный профессионал, лучше не бывает.

    С другой стороны, есть маленький Месси. Кажется, что он делает все так легко. Поэтому как игрок он нравится мне немного больше. Но Криштиану тоже является просто невероятным игроком», — сказал Клопп в интервью ютуб-каналу Freekickerz.

    Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO

    Источник: Ютуб-канал Freekickerz

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3026

      Давид59 45 минут назад

      Согласен с Клоппом, но слова "немного больше" я бы заменил на "намного больше"

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