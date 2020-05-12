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  • Широков: «Альтернатив Путину нет. Внятной повестки ни от кого из оппозиционеров не видно»

Широков: «Альтернатив Путину нет. Внятной повестки ни от кого из оппозиционеров не видно»

12 мая 2020, 14:12
9

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о политической ситуации в России.

«Даже люди, которые приходят к тому же Соловьеву, говорят: «Да, власть, может, не очень хорошая, не очень хорошо управляет страной. За исключением, скажем, пяти человек». Хотя одна из задач любого руководителя – это воспитать себе достойную смену. Мне так кажется. Если вы за 10-15-20 лет не можете этого сделать – это, наверное, не очень хорошо. И потом... Альтернатив-то нет.

Если говорить применительно к Путину, альтернатив-то нет. Никто не идет с нормальной повесткой. У нас можно выбрать только из числа его окружения. Тот же Лавров – он уже в возрасте, Шойгу – не знаю. Есть там, наверное, люди еще достойные. Если из оппозиционеров смотреть, то там внятной повестки ни от кого не видно. Я уже говорил, что если вы идете на такие большие должности, то у вас должна быть какая-то команда. А ей, к сожалению, пока никто не обзавелся. Поэтому им будет тяжело. Даже если ты выиграешь – дальше что? Из кого ты будешь собирать? Что ты будешь делать дальше?» – сказал Широков в видео на ютуб-канале журналиста Сергея Егорова.

Широков: «Европа и Америка сидят дома, там огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?»

Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия Россия Широков Роман Путин Владимир
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1589282683
Видел в узком кругу Широкова..Более высокомерного типа не припомню .Как человек, Широков-полное Г...О ! Все помнят , как этот чел после гола оскорблял своих же болельщиков !
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Олег1204
1589283412
Такое может говорить только полный идиот, либо кто в доле. Я думаю не трудно догадаться к чему относится Шариков
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Черкизовский Кот
1589285193
Если Тарасов говорит такие речи в виду своего тотального слабоумия, то Широкова глупым никогда не считал, а значит на лицо попытка подмазаться к кормушке власти. Игрок был замечательный, но как человек довольно неприятен.
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ivany4
1589287714
Неужели начинает и на таких людях работать поговорка, - чем старее тем мудрее.
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vladimir-7
1589289757
Окружить себя олигархами-ворами и защищать их—высшее искусство. Конечно, нет альтернативы.
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Inkvizitor@
1589290898
ясно , расходимся
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VVM1964
1589294870
Ну если всех разогнать , то никого и не будет (((
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Viper for CSKA
1589295223
Да в нынешней системе хоть Мать Терезу поставь, ничего не изменится. Всем правит крупный бизнес, и ему нет дела до чаяний электората. Всё будет, как они скажут, и смена говорящих голов - бесполезна. Мы это отлично видим на постсоветском пространстве. Все уже на посту номер один побывали: олигархи, западники, "патриоты", только инопланетянин ещё не правил. А караван всё идёт в давно выбранном направлении. И у нас собственно тоже самое. Сколько менялось министров образования или здравоохранения, а отрасли, несмотря на красивые слова, продолжают опускаться в мусорку. Да и смена президента по-хорошему ничего не поменяла. Если бы цены на нефть не выросли в 2000-х, никто перестановок и не заметил бы.
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Ловкий Бубен
1589296293
Комментарии тоже большой конструктивностью не отличаются , такое впечатление что боты пишут: типа "всем всё и так понятно, оппозиция тока шоб режим свалить , ну и пошёл вон - сам дурак..." мне вон тоже не нравится , но хотелось бы знать что будет "вместо"... Если те клоуны которые сейчас представляют жопозицию, то спасибо не надо
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