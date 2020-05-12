Широков: «Альтернатив Путину нет. Внятной повестки ни от кого из оппозиционеров не видно»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о политической ситуации в России.

«Даже люди, которые приходят к тому же Соловьеву, говорят: «Да, власть, может, не очень хорошая, не очень хорошо управляет страной. За исключением, скажем, пяти человек». Хотя одна из задач любого руководителя – это воспитать себе достойную смену. Мне так кажется. Если вы за 10-15-20 лет не можете этого сделать – это, наверное, не очень хорошо. И потом... Альтернатив-то нет.

Если говорить применительно к Путину, альтернатив-то нет. Никто не идет с нормальной повесткой. У нас можно выбрать только из числа его окружения. Тот же Лавров – он уже в возрасте, Шойгу – не знаю. Есть там, наверное, люди еще достойные. Если из оппозиционеров смотреть, то там внятной повестки ни от кого не видно. Я уже говорил, что если вы идете на такие большие должности, то у вас должна быть какая-то команда. А ей, к сожалению, пока никто не обзавелся. Поэтому им будет тяжело. Даже если ты выиграешь – дальше что? Из кого ты будешь собирать? Что ты будешь делать дальше?» – сказал Широков в видео на ютуб-канале журналиста Сергея Егорова.

Широков: «Европа и Америка сидят дома, там огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?»