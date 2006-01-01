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    Дмитрий Черышев – о здоровье Дениса: «Все хорошо, а почему должно быть плохо?»

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал состояние здоровья своего сына после возобновления тренировок.

    • В понедельник игроки «Валенсии» начали тренироваться на клубной базе.
    • Ла Лига, скорее всего, возобновится 12 июня

    «Тяжеловато, нагрузки начались, сейчас все работают в аэробном режиме и потихоньку набирают форму, набирают обороты. Все нормально. Все ли хорошо у Дениса со здоровьем? А почему должно быть плохо?

    До возобновления чемпионата целый месяц, ребята очень много пропустили. В домашних условиях можно процентов на 10 поддержать форму от той, когда ты полноценно тренируешься на футбольном поле. Думаю, сейчас все пришли в разобранном состоянии. Естественно, кто-то бегал на беговой дорожке, занимался на велотренажере, качался и поддерживал форму, но это не заменит футбольного поля», – сказал Черышев-старший.

    Источник: ТАСС

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