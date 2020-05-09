AS: «Реал» сократит зарплатную ведомость на 30 процентов. Больше всех потеряют Бэйл и Рамос

обнищают поди) Рамос уже пенсионер, а Бэйла всё никак не продадут. Вирус подмогнул срезать их завышенные зарплаты. Хотя неясно, сколько потеряет Реал из-за карантина.
Мадридский «Реал» намерен сократить расходы на зарплату на 30 процентов. Причина – потери, связанные с пандемией коронавируса, пишет AS.
Сокращения коснутся игроков, тренеров, администрацию. Новые оклады будут действовать со следующего сезона. Сейчас на зарплаты игрокам мадридский клуб тратит 283 миллиона евро в год.
Сообщается, что больше всего потеряют Гарет Бэйл и Серхио Рамос. Это самые высокооплачиваемые игроки клуба. Оба с нового сезона будут получать по 10 миллионов за сезон вместо 14,5 миллиона.
- «Барселона» также планирует сокращение зарплатной ведомости.
- «Реал» в Примере идет вторым.
- Евросезон прервали в марте.