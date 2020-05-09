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    AS: «Реал» сократит зарплатную ведомость на 30 процентов. Больше всех потеряют Бэйл и Рамос

    Мадридский «Реал» намерен сократить расходы на зарплату на 30 процентов. Причина – потери, связанные с пандемией коронавируса, пишет AS.

    Сокращения коснутся игроков, тренеров, администрацию. Новые оклады будут действовать со следующего сезона. Сейчас на зарплаты игрокам мадридский клуб тратит 283 миллиона евро в год.

    Сообщается, что больше всего потеряют Гарет Бэйл и Серхио Рамос. Это самые высокооплачиваемые игроки клуба. Оба с нового сезона будут получать по 10 миллионов за сезон вместо 14,5 миллиона.

    • «Барселона» также планирует сокращение зарплатной ведомости.
    • «Реал» в Примере идет вторым.
    • Евросезон прервали в марте.

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9927

      Cules2013 1 час назад

      обнищают поди) Рамос уже пенсионер, а Бэйла всё никак не продадут. Вирус подмогнул срезать их завышенные зарплаты. Хотя неясно, сколько потеряет Реал из-за карантина.

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      Рейтинг: +9584

      DeStar > Cules2013 21 минуту назад

      фиг знает как считать такое. но одно могу сказать точно, все клубы охренеют от потери денег. И скорее чем богаче клуб, тем больше будут последствия. Условная осасуна своих 5 лямов найдет для зп ,а барса и реал под 300 лямов каждому на маечках не сделаешь

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