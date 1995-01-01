Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Джикия – о доигровке РПЛ: «За 8 туров «Спартак» может подняться вверх по турнирной таблице»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил за то, чтобы сезон РПЛ возобновился, когда это станет возможно.

    «Мое личное мнение: досрочное завершение сезона это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих доиграть чемпионат, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров.

    Для «Спартака», на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому – да, я за то, чтобы доиграть.

    Плюс Кубок России. Хотелось бы его тоже доиграть. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки», – сказал Джикия.

    • По итогам 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В Кубке России столичная команда вышла в 1/2 финала, где сыграет с «Зенитом».

    Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:44
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +960

      Cleaner 1 час назад

      "За 8 туров «Спартак» может подняться вверх по турнирной таблице". А может и в зону вылета скатиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2345

      alarm 2 часа назад

      наиболее вероятен сценарий, по которому хряки за 8 туров опустятся в зону прямого вылета и потом будут наказывать друга в бане

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3055

      Борат 2 часа назад

      Очень стыдно за пищевик !
      Позор крючкохвостым рылам !
      Позор тарасовской петушне !
      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Night King > Борат 1 час назад

      Слышь ты черт *** ны й иди отсюда на х ер !! ты знаешь еще что-то кроме своего гы гы?? даун! сын шлюхи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +538

      Граф2019 2 часа назад

      я за! но боязно за команду: а вруг наоборот! из кубка другие будут пить боржоми? и здрасте в ФНЛ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13097

      vka1970 3 часа назад

      Дело говорит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      New Life 3 часа назад

      Правильно !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76618
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru