Джикия – о доигровке РПЛ: «За 8 туров «Спартак» может подняться вверх по турнирной таблице»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил за то, чтобы сезон РПЛ возобновился, когда это станет возможно.

«Мое личное мнение: досрочное завершение сезона это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих доиграть чемпионат, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров.

Для «Спартака», на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому – да, я за то, чтобы доиграть.

Плюс Кубок России. Хотелось бы его тоже доиграть. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки», – сказал Джикия.

По итогам 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В Кубке России столичная команда вышла в 1/2 финала, где сыграет с «Зенитом».

Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран