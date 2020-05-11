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  • Джикия – о доигровке РПЛ: «За 8 туров «Спартак» может подняться вверх по турнирной таблице»

Джикия – о доигровке РПЛ: «За 8 туров «Спартак» может подняться вверх по турнирной таблице»

11 мая 2020, 09:44
9

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил за то, чтобы сезон РПЛ возобновился, когда это станет возможно.

«Мое личное мнение: досрочное завершение сезона это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих доиграть чемпионат, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров.

Для «Спартака», на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому – да, я за то, чтобы доиграть.

Плюс Кубок России. Хотелось бы его тоже доиграть. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки», – сказал Джикия.

  • По итогам 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В Кубке России столичная команда вышла в 1/2 финала, где сыграет с «Зенитом».

Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (9)
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New Life
1589180769
Правильно !
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vka1970
1589180819
Дело говорит.
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Граф2019
1589182032
я за! но боязно за команду: а вруг наоборот! из кубка другие будут пить боржоми? и здрасте в ФНЛ...
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порт
1589196336
Три игры проиграли, и "здравствуй пердив", это мы, мясные.
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Иван Петров 1986
1589200312
А можете и вниз опуститься.
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komarinskiy
1589201383
-За 8 туров Спартак может подняться. - А что еще может Спартак за 8 туров? - Может опуститься.
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mutabor0992
1589203736
Грузин!Харе балаболить!!!А то начинаешь быть похож на бУзову и прочих инстаТцук!!!Тренируйся и на поле игрой подтверждай!!!
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алдан2014
1589205225
Всем болелам хочется футбольного зрелища,но вот будет ли это зрелищем?Команды растренированы,сезонная подготовка коту под хвост.Спартак был прекрасно готов физически,а щас что?И травмы пойдут чередой.Пять замен конечно же хорошо
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