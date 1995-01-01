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    Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает, что «Зенит» нельзя признавать победителем РПЛ в случае досрочного завершения сезона.

    «Я считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.

    Если нет – только по прошествии 30 туров. Это мое мнение. Если турнир все-таки закончится после 22 туров... что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости», – сказал Джикия.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • «Зенит» опережает «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
    • Математически даже «Спартак», идущий восьмым, может стать чемпионом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2334

      alarm 2 минуты назад

      одного тура в марте не хватило, чтобы хряки потеряли математические шансы на чемпионство, вот он и захрюкал)

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