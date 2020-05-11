Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает, что «Зенит» нельзя признавать победителем РПЛ в случае досрочного завершения сезона.

«Я считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.

Если нет – только по прошествии 30 туров. Это мое мнение. Если турнир все-таки закончится после 22 туров... что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости», – сказал Джикия.