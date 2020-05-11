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  • Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

11 мая 2020, 07:20
30

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает, что «Зенит» нельзя признавать победителем РПЛ в случае досрочного завершения сезона.

«Я считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.

Если нет – только по прошествии 30 туров. Это мое мнение. Если турнир все-таки закончится после 22 туров... что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости», – сказал Джикия.

  • В РПЛ осталось провести восемь туров.
  • «Зенит» опережает «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
  • Математически даже «Спартак», идущий восьмым, может стать чемпионом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (30)
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"supermax"
1589166934
Пусть признают... Хотя уж лучше 10 кубков париматч чем такое чемпионство
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3a zenit
1589169224
был бы Спартак на первом месте тогда другое дело... и да,Спартак справедливо отправить в пердив.
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Kollljan
1589170754
Кто там такой Джикия? Его мнение не интересует РФС. Здоровье граждан на первом месте. Все остальное уже потом.
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морозз
1589177531
Я уже писал, что единственно что можно сделать...это сделать Зенит чемпионом а затем расформировать эту команду! Создать в Питере молодой костяк Зенита и начинать со второй лиги, тем самым очистить команду от всей этой шелухи летавшей вокруг него! Пройти чистилище и вернуться обновлённой командой в наш футбол!
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New Life
1589180974
Так синит тоже за то, чтобы доиграть. Чего ломиться в открытую дверь. А вот как поступит руководство, опозорит себя или нет, посмотрим.
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baden69
1589181237
Успокойтесь, доиграем чемпионат и объявят чемпионом того, кто на момент завершения окажется на 1 месте. А газетенкам нужно задавать вопросы не для сра4а, а "хотели бы Вы, Георгий, доиграть сезон? Или Вы за досрочное завершение сезона?".
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APchelov
1589192976
Да не вопрос ) На настоящий момент Зенит и так действующий чемпион, ещё с прошлого года
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Валерий1965
1589201772
Интересно его мнение по этому вопросу если бы на первом месте, с отрывом в 9 очков, находился Спартак)))
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paracetamol
1589209231
Правильно, чемпионом должен быть спердяк, потому что это справедливо, потому что он народная команда, хоть и самозванная. И вообще, зачем чемп играть, хотя все и так ясно.
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BarStep
1589214896
Ну и туповат этот джигит.. Когда команда недосягаема для остальных математически, то она и так становится чемпионом, не зависимо, сколько впереди ещё туров, восемь или десять... Это же, дважды два..
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