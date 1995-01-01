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    Гончаренко: «Локомотив» и «Ростов» – прожженные команды, знающие, как добиться результата»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал соперников по РПЛ, высказавшись о «Локомотиве» и «Ростове». Они идут выше ЦСКА в таблице.

    «Локомотив» – опытная, прожженная команда, которая знает, как добиться результата. Так же и «Ростов»: Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Козлов – достаточно опытные футболисты. И это я не беру «Зенит»: Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба, Сердар Азмун пуд соли съели и знают, как добиваться результата», – сказал Гончаренко в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • Команда не брала РПЛ с 2016 года.
    • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +951

      Cleaner 15 минут назад

      Так у них ТРЕНЕРЫ прожженные и "знающие, как добиться результата"! У ЦСКА такого нет.

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