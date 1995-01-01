Гончаренко: «Локомотив» и «Ростов» – прожженные команды, знающие, как добиться результата»

Так у них ТРЕНЕРЫ прожженные и "знающие, как добиться результата"! У ЦСКА такого нет.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал соперников по РПЛ, высказавшись о «Локомотиве» и «Ростове». Они идут выше ЦСКА в таблице.
«Локомотив» – опытная, прожженная команда, которая знает, как добиться результата. Так же и «Ростов»: Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Козлов – достаточно опытные футболисты. И это я не беру «Зенит»: Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба, Сердар Азмун пуд соли съели и знают, как добиваться результата», – сказал Гончаренко в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
- Команда не брала РПЛ с 2016 года.
- РПЛ не возобновится раньше 21 июня.