Гончаренко: «Локомотив» и «Ростов» – прожженные команды, знающие, как добиться результата»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал соперников по РПЛ, высказавшись о «Локомотиве» и «Ростове». Они идут выше ЦСКА в таблице.

«Локомотив» – опытная, прожженная команда, которая знает, как добиться результата. Так же и «Ростов»: Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Козлов – достаточно опытные футболисты. И это я не беру «Зенит»: Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба, Сердар Азмун пуд соли съели и знают, как добиваться результата», – сказал Гончаренко в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.