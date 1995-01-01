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    «Никогда не забудем подвиг нашего народа»: РФС опубликовал поздравление с 75-летием Победы

    Российский футбольный союз поздравил ветеранов с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

    «Мы никогда не забудем подвиг нашего народа – воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость Родины. Вечная память героям, подарившим нам мирную жизнь.

    Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, мира! Берегите себя и близких. С Днем Победы!» – говорится в публикации на официальном сайте союза.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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