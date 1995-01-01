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    Влашич на русском языке поздравил с Днем Победы

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич записал видеопоздравление, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    «Здравствуйте. Сейчас закончилась тренировка, и я просто хотел сказать: «С Днем Победы всех!» – сказал хорват на русском языке в сторис своего инстаграма.

    • Влашич играет в России с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за ЦСКА 30 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.

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    Источник: Инстаграм Николы Влашича

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