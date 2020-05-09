Влашич на русском языке поздравил с Днем Победы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич записал видеопоздравление, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Здравствуйте. Сейчас закончилась тренировка, и я просто хотел сказать: «С Днем Победы всех!» – сказал хорват на русском языке в сторис своего инстаграма.

Влашич играет в России с лета 2018 года.

В текущем сезоне хавбек провел за ЦСКА 30 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.

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