На поле стадиона «Динамо» появилась надпись «С Днем Победы!»

«Динамо» в своем ютуб-канале опубликовало видео, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ролик вошли воспоминания ветеранов ОМСБОН – бригады, сформированной на стадионе московского клуба в первые месяцы войны.
В конце записи кадры газона арены «Динамо», на котором сделана надпись «С Днем Победы!».
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Источник: Ютуб-канал «Динамо»