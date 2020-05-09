На поле стадиона «Динамо» появилась надпись «С Днем Победы!»

«Динамо» в своем ютуб-канале опубликовало видео, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ролик вошли воспоминания ветеранов ОМСБОН – бригады, сформированной на стадионе московского клуба в первые месяцы войны.

В конце записи кадры газона арены «Динамо», на котором сделана надпись «С Днем Победы!».

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