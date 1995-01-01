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    На поле стадиона «Динамо» появилась надпись «С Днем Победы!»

    «Динамо» в своем ютуб-канале опубликовало видео, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    В ролик вошли воспоминания ветеранов ОМСБОН – бригады, сформированной на стадионе московского клуба в первые месяцы войны.

    В конце записи кадры газона арены «Динамо», на котором сделана надпись «С Днем Победы!».

    Черчесов поздравил россиян с Днем Победы

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    Источник: Ютуб-канал «Динамо»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Puddle 1 час назад

      Скоро на всех аренах появится надпись: Позор хрякам!

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