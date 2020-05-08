38-летний Джибриль Сиссе хочет возобновить карьеру, чтобы забить 100 голов в Лиге 1

Бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.
Форвард хочет достичь отметки в 100 голов в Лиге 1, сейчас в его активе 96 забитых мячей во французском чемпионате.
Сиссе уверен, что ему хватит двух-трeх месяцев для достижения этой цели. Он готов играть бесплатно за клуб, который предоставит ему шанс добиться желаемого.
- Француз завершил карьеру в 2018 году.
- Сиссе известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Марсель» и «Лацио».
- Цвета «Кубани» он защищал с июля по декабрь 2013 года.
Источник: Goal.com