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    38-летний Джибриль Сиссе хочет возобновить карьеру, чтобы забить 100 голов в Лиге 1

    Бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.

    Форвард хочет достичь отметки в 100 голов в Лиге 1, сейчас в его активе 96 забитых мячей во французском чемпионате.

    Сиссе уверен, что ему хватит двух-трeх месяцев для достижения этой цели. Он готов играть бесплатно за клуб, который предоставит ему шанс добиться желаемого.

    • Француз завершил карьеру в 2018 году.
    • Сиссе известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Марсель» и «Лацио».
    • Цвета «Кубани» он защищал с июля по декабрь 2013 года.

    Источник: Goal.com

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