38-летний Джибриль Сиссе хочет возобновить карьеру, чтобы забить 100 голов в Лиге 1

Бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.

Форвард хочет достичь отметки в 100 голов в Лиге 1, сейчас в его активе 96 забитых мячей во французском чемпионате.

Сиссе уверен, что ему хватит двух-трeх месяцев для достижения этой цели. Он готов играть бесплатно за клуб, который предоставит ему шанс добиться желаемого.