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    Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что 50 лет назад московская команда сдала матч одесскому «Черноморцу» за финансовое вознаграждение.

    – С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место – и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил.

    – Все-таки взял денежки?

    – Я был уверен – взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда» – «Нет!»

    – А играл так, будто взял?

    – Я был уверен, что не взяли трое – я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.

    – Ну и дела.

    – Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему – а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!

    – Так что Кавазашвили?

    – Мне показалось по настроению – знает, что когда-нибудь все равно забьют.

    – Как можно было в перерыве донести Абрамову?

    – Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось все заранее. Генка Логофет все знал – в Одессу вообще не поехал.

    – Вам-то как игралось?

    – Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу – что-то не то. Всe за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится – я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...»

    – Кому?

    – Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.

    – Сколько тогда заплатили?

    – По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.

    – Кто именно?

    – Не скажу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии20
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      Рейтинг: +577

      Nevsky_RU 32 минуты назад

      Славные традиции народного клуба. А главное сохранились и по сей день =)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1162

      Питерский князь 54 минуты назад

      мАсковские крысы, еще могут говорить про деньги Газпрома.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +7806

      derrik2000 1 час назад

      Заскучал Серафимыч на самоизоляции.
      Ох, заскучал...
      Пора ему толстенные мемуЯры писать.
      Точно говорю.)))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7806

      derrik2000 > derrik2000 1 час назад

      Вообще, честно говоря, Спартак 10 лет не мог выиграть, у московского Торпедо, и только, по-моему, в 1980 году впервые за 10 лет выиграл.
      Похожая статистика была и в играх с Черноморцем - не очень техничной, но "вязкой" командой, командой "своего поля", где за Черноморец могли Родину продать. ))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +3887

      порт 1 час назад

      А почему не говорит про купленные 479 игр пищевыми?

      3
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      Рейтинг: +1421

      "supermax" > порт 32 минуты назад

      по той же причине по которой не говорит что ты даун...секретики

      0
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      Рейтинг: +3887

      порт > "supermax" 28 минут назад

      Ух, какая ты Дуня смелая.

      2
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      Рейтинг: +1421

      "supermax" > порт 24 минуты назад

      ну да..а ты даун

      0
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      Рейтинг: +3911

      Alekxei Z. 1 час назад

      50 лет прошло.
      Никто и никогда неупоминал этот матч и тут Ловчев созрел...
      Ппц !!!
      Когда команда не мотивирована происходят такие матчи, где фавоиит просто не упирается. И что ???
      Помнится Рубин став чемпионом проиграл три игры подряд. Что то не помню каких-либо обвинений...таких примеров много, но Ловчев опять пиарится...

      5
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      Рейтинг: +2816

      TOMSON 1 час назад

      Что значит не скажу? Тут за шутку садят, а тут откровение такое.

      0
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      Рейтинг: +1906

      Kollljan 2 часа назад

      Сомнений нет. Спартак также зарабатывал свои чемпионства с Романцевым.

      0
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      Рейтинг: +7806

      derrik2000 > Kollljan 1 час назад

      Ага-ага!
      А бедный Зенит с "прекрасной игрой" всё время пускался в погоню за Спартаком, да не получалось - засуживали супостаты. )))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1345

      Genz 2 часа назад

      Женя там взял, здесь не взял. Пи..дабол великий ловчев всегда был. До Одессы Спартак столько напихал,чтобы третьим быть. Почему те Спартаковцы хорошо разбираются в договорняках ? Задумайтесь.

      1
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      Рейтинг: +3029

      Борат 2 часа назад

      через 50 лет узнаем о купленном чемпионстве 2017 года !
      так стыдно за хряков, аж сил нет !
      гыгы

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      Рейтинг: +1421

      "supermax" > Борат 1 час назад

      тебе недостаточно стыдно, иначе ты бы уже удавился от стыда

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      Рейтинг: +3029

      Борат 2 часа назад

      с каждым днём становится всё стыднее за пищевиков !
      такие вот они "великие" "народные" ....
      от всех их трофеев воняет договорняками, подкупами судей, нечестными трансферами ....
      позор тарасовским рылам !!!
      гыгы

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