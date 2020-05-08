Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что 50 лет назад московская команда сдала матч одесскому «Черноморцу» за финансовое вознаграждение.

– С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место – и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил.

– Все-таки взял денежки?

– Я был уверен – взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда» – «Нет!»

– А играл так, будто взял?

– Я был уверен, что не взяли трое – я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.

– Ну и дела.

– Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему – а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!

– Так что Кавазашвили?

– Мне показалось по настроению – знает, что когда-нибудь все равно забьют.

– Как можно было в перерыве донести Абрамову?

– Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось все заранее. Генка Логофет все знал – в Одессу вообще не поехал.

– Вам-то как игралось?

– Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу – что-то не то. Всe за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится – я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...»

– Кому?

– Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.

– Сколько тогда заплатили?

– По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.

– Кто именно?

– Не скажу.