Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»

Славные традиции народного клуба. А главное сохранились и по сей день =)
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что 50 лет назад московская команда сдала матч одесскому «Черноморцу» за финансовое вознаграждение.
– С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место – и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил.
– Все-таки взял денежки?
– Я был уверен – взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда» – «Нет!»
– А играл так, будто взял?
– Я был уверен, что не взяли трое – я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.
– Ну и дела.
– Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему – а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!
– Так что Кавазашвили?
– Мне показалось по настроению – знает, что когда-нибудь все равно забьют.
– Как можно было в перерыве донести Абрамову?
– Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось все заранее. Генка Логофет все знал – в Одессу вообще не поехал.
– Вам-то как игралось?
– Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу – что-то не то. Всe за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится – я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...»
– Кому?
– Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.
– Сколько тогда заплатили?
– По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.
– Кто именно?
– Не скажу.