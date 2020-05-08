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  • Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»

Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»

8 мая 2020, 13:17
26

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что 50 лет назад московская команда сдала матч одесскому «Черноморцу» за финансовое вознаграждение.

– С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место – и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил.

– Все-таки взял денежки?

– Я был уверен – взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда» – «Нет!»

– А играл так, будто взял?

– Я был уверен, что не взяли трое – я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.

– Ну и дела.

– Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему – а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!

– Так что Кавазашвили?

– Мне показалось по настроению – знает, что когда-нибудь все равно забьют.

– Как можно было в перерыве донести Абрамову?

– Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось все заранее. Генка Логофет все знал – в Одессу вообще не поехал.

– Вам-то как игралось?

– Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу – что-то не то. Всe за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится – я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...»

– Кому?

– Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.

– Сколько тогда заплатили?

– По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.

– Кто именно?

– Не скажу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Черноморец Ловчев Евгений
Комментарии (26)
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"supermax"
1588934550
ох какая благодатная статья для сранья)) сейчас онлайн уроки закончатся и прибежит аларм истекая кровью из носа от перевозбуждения и позора...ахахах...где же ты, клоун
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Kollljan
1588935414
Сомнений нет. Спартак также зарабатывал свои чемпионства с Романцевым.
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порт
1588936715
А почему не говорит про купленные 479 игр пищевыми?
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derrik2000
1588938490
Заскучал Серафимыч на самоизоляции. Ох, заскучал... Пора ему толстенные мемуЯры писать. Точно говорю.)))))))))))))))))))))))
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Nevsky_RU
1588940660
Славные традиции народного клуба. А главное сохранились и по сей день =)
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алдан2014
1588943419
Какой бред,столько лет молчал..Свистит однако
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New Life
1588943922
Говно человек Ловчев. Что значит "не скажу" ? Сволочей выгораживаешь ? Или сам придумал и продал тюлю хейтерам Спартака из С-Э на радость местным стервятникам из питерской помойки. Я замечаю, что все, кто сотрудничает с ТВ канделака, курвятся.
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vka1970
1588944155
Продали, не продали, не важно.50 лет прошло , да и результат на итоговое место уже ни как не влиял.У Спартак тех лет были 3 очень неудобные команды.Это Торпедо, Шахтёр и в какой то мере Черноморец.Он всегда с ними не очень хорошо играл.Либо ничья, либо вылет.Особенно в кубках.А Ловчев просто подонок и трус.Мог бы докопаться до истины ещё тогда, но почему то сдал назад.Молчал как партизан ещё при живых свидетелях.
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JTherry
1588960518
Ловчеву с его "фантазией" пора на анекдоты переходить про футбол... рассказал так "правдиво", будто сам "взял"... и ведь говорил, что всю жизнь не пил, а тут налили))
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zigbert
1588964139
Ему наверное померещилось а значит крестится надо. А ведь наверняка состоит в совете ветеранов Спартака. Частенько любит говорить о Спартаке гадости. Не Спартак ты запятнал а свою честь.
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