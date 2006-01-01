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    Форвард «Анжера» Эль-Мелали извинился за публичную мастурбацию

    Нападающий «Анжера» Фарид Эль-Мелали принес извинения после за публичную мастурбацию. Футболиста задержали за акт эксгибиционизма во дворе своего дома.

    «Эти последние несколько дней были очень тяжелыми – психологически и физически/ Справиться с критикой и jсуждением сложно. Я понимаю, что те, кто знает про инцидент, не смогут терпеть такого поведения. Я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями и фанатами моего дорогого клуба «Анжера», а также перед другими алжирцами», – приводит ESPN слова Эль-Мелали.

    • Это второй подобный случай нарушения правопорядка со стороны игрока.
    • Недавно алжирец продлил контракт с «Анжером» до 2023 года.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2612

      solodealer 1 час назад

      Да ладно, Фарид...Не комплексуй))) С кем в молодости не бывает)))
      У нас тут целый ряд членов правительства, вместо эффективной работы вменяемыми результатами, уже кучу лет прилюдно на ЦТ анонизмом занимаются...и кончить не могут...и ничего - каждый день - снова - здорОво)))

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