Форвард «Анжера» Эль-Мелали извинился за публичную мастурбацию

Да ладно, Фарид...Не комплексуй))) С кем в молодости не бывает)))
У нас тут целый ряд членов правительства, вместо эффективной работы вменяемыми результатами, уже кучу лет прилюдно на ЦТ анонизмом занимаются...и кончить не могут...и ничего - каждый день - снова - здорОво)))
Нападающий «Анжера» Фарид Эль-Мелали принес извинения после за публичную мастурбацию. Футболиста задержали за акт эксгибиционизма во дворе своего дома.
«Эти последние несколько дней были очень тяжелыми – психологически и физически/ Справиться с критикой и jсуждением сложно. Я понимаю, что те, кто знает про инцидент, не смогут терпеть такого поведения. Я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями и фанатами моего дорогого клуба «Анжера», а также перед другими алжирцами», – приводит ESPN слова Эль-Мелали.
- Это второй подобный случай нарушения правопорядка со стороны игрока.
- Недавно алжирец продлил контракт с «Анжером» до 2023 года.