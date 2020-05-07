Форвард «Анжера» Эль-Мелали извинился за публичную мастурбацию

Нападающий «Анжера» Фарид Эль-Мелали принес извинения после за публичную мастурбацию. Футболиста задержали за акт эксгибиционизма во дворе своего дома.

«Эти последние несколько дней были очень тяжелыми – психологически и физически/ Справиться с критикой и jсуждением сложно. Я понимаю, что те, кто знает про инцидент, не смогут терпеть такого поведения. Я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями и фанатами моего дорогого клуба «Анжера», а также перед другими алжирцами», – приводит ESPN слова Эль-Мелали.