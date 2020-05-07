Соболев: «В начале апреля Цорн сказал, что «Спартак» хочет меня выкупить»

Форвард Александр Соболев сообщил, что о решении «Спартака» подписать полноценный контракт с ним ему сказал гендиректор москвичей Томас Цорн.

«Когда нас отпускали на карантин – это было где-то 3 апреля, – у нас было собрание. Томас Цорн мне сказал, что все мной довольны, «Спартак» хочет меня выкупать. Сейчас идет общение с агентами, но я ни с кем пока не связывался», – рассказал Соболев.

Сообщалось, что нападающий подпишет с московским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро. «Спартак» заплатит за Соболева 4,5 миллиона евро.