Янчик – о сорвавшемся переходе в «Челси»: «Когда был на просмотре, умер Папа Римский. Я должен был вернуться домой»

Бывший форвард ЦСКА Давид Янчик рассказал, что в 17-летнем возрасте был близок к переходу в «Челси».
«Я отлично помню те дни. Очень волновался, но надеялся, что произведу впечатление на Жозе Моуринью. Я с ним тогда и познакомился, у меня даже совместное фото есть. Еще я завтракал с Романом Абрамовичем, с ним было очень приятно общаться.
Все отзывались обо мне хорошо, «Челси» предлагал мне остаться в клубе. Но в те дни, когда я находился на просмотре, произошла трагедия: умер Папа Римский Иоанн Павел II. Это меня шокировало, я должен был вернуться домой», – сказал Янчик.
- Речь идет о событиях 2005 года.
- В ЦСКА нападающий перешел летом 2007 года.
- Главное достижение в карьере Янчика – чемпионство с «Легией».
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Источник: «Спорт-Экспресс»