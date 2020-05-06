Экс-форвард ЦСКА Янчик: «У меня все дерьмово. Не пускают в собственный дом, жена требует 500 тысяч»

Бывший форвард ЦСКА Давид Янчик поделился жизненными проблемами. У поляка проблемы с доступом в собственный дом.

«Сейчас у меня все... shit (в переводе на русский – «дерьмово» – прим. «Бомбардир»). Я живу один, мы скоро разведемся, но моя жена требует у меня 500 тысяч евро. Полмиллиона евро. За что? Я не знаю... Я вообще ничего не знаю. Я знаю только то, что сейчас по миру летает эта корона, а у меня много проблем в жизни. Меня даже не пускают в собственный дом.

Было такое, что я вечером пришел домой, но жена не позволила мне зайти внутрь, и я всю ночь спал за дверью. Вот такая у меня жена!.. Это мой дом, я заработал его, играя в ЦСКА, а сейчас не могу туда попасть. Мне запрещено и входить в дом, и приближаться к жене ближе 50 метров. Хорошо, что хотя бы с детьми можно видеться», – сказал Янчик «Спорт-Экспрессу».