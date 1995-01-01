Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Экс-форвард ЦСКА Янчик: «У меня все дерьмово. Не пускают в собственный дом, жена требует 500 тысяч»

    Бывший форвард ЦСКА Давид Янчик поделился жизненными проблемами. У поляка проблемы с доступом в собственный дом.

    «Сейчас у меня все... shit (в переводе на русский – «дерьмово» – прим. «Бомбардир»). Я живу один, мы скоро разведемся, но моя жена требует у меня 500 тысяч евро. Полмиллиона евро. За что? Я не знаю... Я вообще ничего не знаю. Я знаю только то, что сейчас по миру летает эта корона, а у меня много проблем в жизни. Меня даже не пускают в собственный дом.

    Было такое, что я вечером пришел домой, но жена не позволила мне зайти внутрь, и я всю ночь спал за дверью. Вот такая у меня жена!.. Это мой дом, я заработал его, играя в ЦСКА, а сейчас не могу туда попасть. Мне запрещено и входить в дом, и приближаться к жене ближе 50 метров. Хорошо, что хотя бы с детьми можно видеться», – сказал Янчик «Спорт-Экспрессу».

    • Поляк принадлежал ЦСКА с 2007 по 2013 год.
    • Единственный гол в РПЛ он забил в ворота «Спартака».
    • Главное достижение в карьере Янчика – чемпионство с «Легией».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2993

      Борат 1 час назад

      Стыдно за эту свинью его жену !
      Просто свинота !
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76509
    #5
    insider_retro
    66024
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru