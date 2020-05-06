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  • Экс-форвард ЦСКА Янчик: «У меня все дерьмово. Не пускают в собственный дом, жена требует 500 тысяч»

Экс-форвард ЦСКА Янчик: «У меня все дерьмово. Не пускают в собственный дом, жена требует 500 тысяч»

6 мая 2020, 00:13
13

Бывший форвард ЦСКА Давид Янчик поделился жизненными проблемами. У поляка проблемы с доступом в собственный дом.

«Сейчас у меня все... shit (в переводе на русский – «дерьмово» – прим. «Бомбардир»). Я живу один, мы скоро разведемся, но моя жена требует у меня 500 тысяч евро. Полмиллиона евро. За что? Я не знаю... Я вообще ничего не знаю. Я знаю только то, что сейчас по миру летает эта корона, а у меня много проблем в жизни. Меня даже не пускают в собственный дом.

Было такое, что я вечером пришел домой, но жена не позволила мне зайти внутрь, и я всю ночь спал за дверью. Вот такая у меня жена!.. Это мой дом, я заработал его, играя в ЦСКА, а сейчас не могу туда попасть. Мне запрещено и входить в дом, и приближаться к жене ближе 50 метров. Хорошо, что хотя бы с детьми можно видеться», – сказал Янчик «Спорт-Экспрессу».

  • Поляк принадлежал ЦСКА с 2007 по 2013 год.
  • Единственный гол в РПЛ он забил в ворота «Спартака».
  • Главное достижение в карьере Янчика – чемпионство с «Легией».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Янчик Давид
Комментарии (13)
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СвинкаСправедливости
1588720007
Вот за такие приколы при разводе надо лишать психологических террористов каких-либо прав при делении имущества. Никаких совместно нажитых и тому подобных делёжек. Буквально человека убивают, унижают, угнетают. Я читал про его алкогольную зависимость, всё понимаю, это не круто, но это ещё не значит, что один член семьи может так легко распоряжаться жизнью другого. Это вообще противозаконно.
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СССР 1985
1588738676
Эти "жены", совсем уже охамели, и так везде. Тянут все соки, лают чрез коричневые СМИ и инстаграм, а сами ни копейки не заработали.
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piligrim1986
1588740941
бухать не надо было
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vladimir-7
1588743288
Все запреты по решению жены или по решению суда? Нужно подавать иск в суд и решить все эти проблемы.
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vladimir-7
1588743627
Все эти требования жены должны быть обоснованы и рассмотрены в суде, тут что-то не то.
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Сильвербой
1588753388
Рискну предположить, что ты сам создал такую ситуацию, своими, кстати всем известными, поступками!!!
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Из Твери Леха
1588753800
Да и хрен с тобой)))
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paracetamol
1588755780
Какой игрок, такая и жена.
Ответить
evgevg13
1588761450
щас расплачусь...
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Павелий
1588764936
Что случилось: в 2007 году сравнял счёт в сентябрьском дерби ЦСКА и «Спартака» на 90-й минуте, а потом бахвалился. Реплика Федуна: «Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда сказал, что для него это первый и последний случай в карьере». Что было потом: за ЦСКА больше не забивал, имел проблемы с алкоголем и закончил карьеру в 29 лет в польском «пердиве». Вывод: кто незаслуженно плохо отзывается о Спартаке, или пиарится своим корявым голом в ворота Спартака, того карма наказывает больно и в самое неподходящее время. Заболотный, Бикфалви, Баринов - ещё есть время покаяться!
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