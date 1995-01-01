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    Адвокат Мамаева: «Павел выплатил Ушаковой всю сумму иска»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что футболист выплатил полную сумму ущерба, которую потребовала телеведущая Ольга Ушакова.

    «Павел выплатил всю сумму требований, которая заявлена в исковом заявлении. Сумма составляет 321 075 рублей и 3 копейки. Насчeт других претензий со стороны Ушаковой сказать не могу. Надеюсь, она отзовeт свой иск. Такое право у неe есть», – сказал адвокат.

    • Ушакова подала в суд на Мамаева и Александра Кокорина, желая взыскать с футболистов деньги на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате инцидента с дракой игроков в октябре 2018 года.
    • В событиях полуторалетней давности пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук.
    • За содеянное Кокорин и Мамаев почти год провели за решеткой.

    Источник: «Чемпионат»

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